Ограничен проезд грузового транспорта: на Алтае произошел подмыв дамбы

Инцидент случился в поселке Комсомольский Источник: Минтранс Алтайского края, телеграм











В Алтайском крае произошел подмыв дамбы, расположенной на дороге. На участке ведутся противопаводковые работы, сообщили в телеграм-канале регионального Минтранса.

Инцидент случился в поселке Комсомольский. В министерстве опубликовали видео с места происшествия.

Сейчас участок, где произошел подмыв, отсыпают бутовым камнем Источник: Минтранс Алтайского края, телеграм

— Специалисты Центрального ДСУ проводят оперативные мероприятия по предотвращению выхода воды на проезжую часть. Для этого участок отсыпают бутовым камнем, — сказано в сообщении.



Сейчас на участке дороги «Урожайный-Стуково-Новые Зори» ограничили проезд грузового транспорта. Решение было принято для недопущения разрушения дамбы, уточнили в министерстве.



В конце марта в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Накануне режим повышенной готовности начал действовать и в Новосибирской области, по информации МЧС, в отдельных районах региона действуют группировки сил и средств спасателей.

