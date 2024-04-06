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На Алтае произошел подмыв дамбы

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Происшествия Ограничен проезд грузового транспорта: на Алтае произошел подмыв дамбы

Ограничен проезд грузового транспорта: на Алтае произошел подмыв дамбы

Место происшествия сняли на видео

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Инцидент случился в поселке Комсомольский

В Алтайском крае произошел подмыв дамбы, расположенной на дороге. На участке ведутся противопаводковые работы, сообщили в телеграм-канале регионального Минтранса.

Инцидент случился в поселке Комсомольский. В министерстве опубликовали видео с места происшествия.

Сейчас участок, где произошел подмыв, отсыпают бутовым камнем

— Специалисты Центрального ДСУ проводят оперативные мероприятия по предотвращению выхода воды на проезжую часть. Для этого участок отсыпают бутовым камнем, — сказано в сообщении.

Сейчас на участке дороги «Урожайный-Стуково-Новые Зори» ограничили проезд грузового транспорта. Решение было принято для недопущения разрушения дамбы, уточнили в министерстве.

В конце марта в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Накануне режим повышенной готовности начал действовать и в Новосибирской области, по информации МЧС, в отдельных районах региона действуют группировки сил и средств спасателей.

5 апреля в Орске из-за паводка прорвало дамбы. Из-за ситуации в регионе эвакуировали тысячи человек, возбуждено уголовное дело.

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Паводок Весна Дамба Алтайский край Минтранс
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