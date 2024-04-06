Тысячи домов затоплены по крышу, спасатели находят тела: видео из Орска, стремительно уходящего под воду

Источник: Городские порталы

После того, как в Орске из-за паводка прорвало дамбу, вода за считаные минуты залила улицы, а через несколько часов под эту самую воду по самую крышу ушли частные жилые дома. Специалисты говорят, что ситуация, подобная той, что сейчас сложилась в Орске, происходит раз в сто лет. Похоже, на наш век выпали все возможные «уникальные» события.



По информации властей, уровень воды в реке Урал, которая разлилась в Оренбургской области, составляет 9,6 метра, в то время как насыпная дамба по проекту рассчитана на уровень в 5,5 метра.

Очевидцы публикуют видео из затопленных территорий, на которых виден размах катастрофы: дома покрыты водой по крышу, некоторые срубы просто срывает потоками с места и уносит. По оценкам властей, вода с затопленных территорий уйдет не раньше чем через 1,5–2 недели.

МЧС сообщает, что на месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Вместе с тем в Орске объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения.

Объезжая затопленные территории, спасатели обнаружили тела трех человек. Смерть двух из них с прорывом не связана, третий накануне отказался эвакуироваться.



— Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу, — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.



В областной прокуратуре уже озвучили причину прорыва дамбы. По версии ведомства, это случилось из-за «несвоевременно принятых мер по поддержанию ее технического состояния». Прокурор Руслан Медведев потребовал возбудить уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Следственный комитет не заставил себя долго ждать и возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы.