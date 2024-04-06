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В Орске прорвало дамбу

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Происшествия эксперт Кто виноват, что в Орске прорвало дамбу? Отвечают энергетик и глава Гидрометцентра

Кто виноват, что в Орске прорвало дамбу? Отвечают энергетик и глава Гидрометцентра

По словам специалистов, аварию в Оренбургской области можно было предотвратить

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Из-за прорыва дамбы из Орска эвакуировали более 3000 человек


В пятницу, 5 апреля, из-за прорыва дамбы затопило город Орск в Оренбургской области. Тысячи домов и дворов в регионе оказались под водой. ЧП случилось в районе 22:19 по местному времени.

Из-за прорыва эвакуировали 3095 человек. Всего в Оренбуржье затопило 1825 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Прорыв дамбы в старом городе попал на видео.

Одной из причин катастрофы могли послужить сезонные паводки. Директор Гидрометцентра РФ, известный гидролог Сергей Борщ рассказал MSK1.RU, что критическое увеличение уровня воды в местных реках его коллеги прогнозировали еще месяц назад.

— Мы ожидали высокое половодье и затопление Оренбурга и Орска. Мы предусматривали это еще в наших и справках и в прогнозе от 6 марта. Если будет сложности, то ситуация будет накаляться в течении ближайшее недели, — уточнил Сергей Борщ MSK1.RU

Ситуация на дорогах Орска сейчас

Энергетик и специалист по водным сооружениям Владимир Тетельмин, который ранее уже комментировал разрушение плотины Каховской ГЭС, рассказал MSK1.RU, что половодье особенно остро ощущается в таком степном регионе, как Оренбургская область. Также он сравнил ЧП в Орске с прошлогодним прорывом дамбы под Уссурийском на Дальнем Востоке.

— Там снегу накопилось так много, что талая вода не успевает уходить в реки Иртыш и Урал. Можно было предвидеть, какой будет уровень этого паводка, — объяснил доктор технических наук Владимир Тетельмин MSK1.RU. — Это мягко говоря, неряшливость соответствующих служб. Надо было просто взять и усилить эту дамбу. Ответственный хозяин так бы и сделал. В прошлом году почти такую же дамбу прорвало в Приморье. Хозяева попросту несерьезно отнеслись к устойчивости и надежности этих сооружений.

В пятницу в Оренбургскую область была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов. Сейчас на ликвидации аварии задействованы 240 сотрудников МЧС и 113 единиц техники.

Мы собираем всю информацию о катастрофе под Орском в режиме реального времени в нашей онлайн-трансляции.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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Прорыв Катастрофа Дамба Орск Эвакуация Гидрометцентр Оренбургская область Энергетик
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