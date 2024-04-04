Попросил незнакомец и ничего взамен не обещал: суд оштрафовал сибирячку, которая облила бюллетени зеленкой

Девушка признала вину в совершенном правонарушении Источник: Пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области











В Новосибирске суд оштрафовал Екатерину Болдыреву, которая испортила бюллетени в дни выборов президента России. Информацию о наказании распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Сам инцидент произошел 15 марта в здании избирательного участка №1903 на улице Физкультурной в Первомайском районе. Девушка разлила зеленку на стол, где лежали бюллетени избирательной комиссии.



— В результате ее действий было испорчено 11 бюллетеней и 2 книги со списками избирателей. Своими действиями Болдырева нарушила порядок работы избирательной комиссии, — говорится в сообщении.



Девушка была задержана сотрудниками полиции. На него возбудили административное дело по статье о вмешательстве в работу избирательных комиссий, либо созданию помех для участников голосования (ст. 5.69 КоАП РФ).



Болдырева признала свою вину в совершенном преступлении. Она пояснила, что в тот день ей позвонил неизвестный мужчина и попросил совершить такой поступок, ничего не обещая взамен. При этом сибиряка понимала, что совершает противоправные действия.



Мировой судья Первомайского района назначил Екатерине Болдыревой штраф в 4 тысячи рублей



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.

