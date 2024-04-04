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Происшествия Выборы президента — 2024 Попросил незнакомец и ничего взамен не обещал: суд оштрафовал сибирячку, которая облила бюллетени зеленкой

Попросил незнакомец и ничего взамен не обещал: суд оштрафовал сибирячку, которая облила бюллетени зеленкой

Инцидент произошел на выборах президента РФ 15 марта

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Девушка признала вину в совершенном правонарушении

В Новосибирске суд оштрафовал Екатерину Болдыреву, которая испортила бюллетени в дни выборов президента России. Информацию о наказании распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сам инцидент произошел 15 марта в здании избирательного участка №1903 на улице Физкультурной в Первомайском районе. Девушка разлила зеленку на стол, где лежали бюллетени избирательной комиссии.

— В результате ее действий было испорчено 11 бюллетеней и 2 книги со списками избирателей. Своими действиями Болдырева нарушила порядок работы избирательной комиссии, — говорится в сообщении.

Девушка была задержана сотрудниками полиции. На него возбудили административное дело по статье о вмешательстве в работу избирательных комиссий, либо созданию помех для участников голосования (ст. 5.69 КоАП РФ).

Болдырева признала свою вину в совершенном преступлении. Она пояснила, что в тот день ей позвонил неизвестный мужчина и попросил совершить такой поступок, ничего не обещая взамен. При этом сибиряка понимала, что совершает противоправные действия.

Мировой судья Первомайского района назначил Екатерине Болдыревой штраф в 4 тысячи рублей

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.

Ранее в Екатеринбурге ученый с почти 20-летним стажем аналогичным способом попыталась испортить бюллетени на участке для голосования. Перед этим она лишилась миллионов, после попала под статью уголовного кодекса.

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Новосибирск Выборы Суд ЧП на выборах
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