Профессор из Екатеринбурга пришла на выборы с зеленкой и лишилась миллионов. Как мошенники заставили ее это сделать

Образованный, невероятно умный человек, о котором студенты отзываются с большой любовью и уважением, пошла на опрометчивый шаг. По предварительным данным, преподаватель лишилась 15 миллионов рублей из-за мошенников. Один звонок «из Центробанка» — и теперь женщина находится под арестом. Ей придется провести в заточении 15 суток из-за обвинения в мелком хулиганстве. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Что произошло?

Во время выборов президента России Эмилия Носова принесла на избирательный участок зеленку. Это произошло 16 марта, в одной из гимназий города. В здании расположены две участковые избирательные комиссии. Женщина, как выяснилось позже, хотела по наводке мошенников испортить жидкостью бюллетени. За это ей пообещали вернуть крупную сумму денег.