Профессор из Екатеринбурга пришла на выборы с зеленкой и лишилась миллионов. Как мошенники заставили ее это сделать

Эмилия Носова — педагог и ученый с 19-летним стажем. Она работает в Уральском федеральном университете и Уро РАН в Екатеринбурге, является доктором химических наук и доцентом. Эмилии Владимировне 50 лет, она ведет курсы по фармацевтическому образованию, органической и медицинской химии, а сама окончила химико-технологический факультет УГТУ-УПИ по специальности «Биотехнология». Владеет английским языком и умеет работать со студентами с ОВЗ и инвалидностью.
Образованный, невероятно умный человек, о котором студенты отзываются с большой любовью и уважением, пошла на опрометчивый шаг. По предварительным данным, преподаватель лишилась 15 миллионов рублей из-за мошенников. Один звонок «из Центробанка» — и теперь женщина находится под арестом. Ей придется провести в заточении 15 суток из-за обвинения в мелком хулиганстве. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
Что произошло?
Во время выборов президента России Эмилия Носова принесла на избирательный участок зеленку. Это произошло 16 марта, в одной из гимназий города. В здании расположены две участковые избирательные комиссии. Женщина, как выяснилось позже, хотела по наводке мошенников испортить жидкостью бюллетени. За это ей пообещали вернуть крупную сумму денег.
Все произошедшее сняли очевидцы.
Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе УрФУ.
— Задержанная в Екатеринбурге — действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны, — сообщил E1.RU пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский.
Позже Елизавета, дочь преподавателя, рассказала E1.RU, что ее мать и правда стала жертвой мошенников. В семье пока не могут оценить весь ущерб, потому что счета Эмилии Владимировны сразу заблокировали. Как и откуда она могла взять 15 миллионов рублей, остается загадкой.
Известно лишь то, что женщине позвонили мошенники. Как долго они «обрабатывали» ее, пока установить не удалось. Звонок в какой-то момент перевели на фальшивого банковского работника, это довольно распространенная схема обмана. Обычно с человеком связывается полицейский, говорит, что кто-то пытается оформить на вас кредит, а суммы на счетах под угрозой. После этого жертву соединяют с Центробанком или следователем, уверяя при этом, что нельзя никому верить, равно как и сообщать о разговоре в банк. Мошенники требуют срочно снять деньги со счета и перевести их на другой, якобы безопасный.
— Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее. Точную сумму, которую мама перевела, мы знаем. У нас сейчас нет доступа к ее счетам. Мы не понимаем, откуда деньги, брала ли она кредиты, — отметила в беседе с E1.RU Елизавета Носова. — Мама очень хороший человек, действительно умный. Мы пока не понимаем, как всё это произошло.
— Она сказала: «Вы должны поговорить с представителем банка». Я говорю: «Да, конечно, надо поговорить, что там случилось?» И мне перезванивают — там (в телефоне. — Прим. ред.) есть от 22 февраля звонок от Центробанка, — говорит профессор на видео.
Попала под статью
После Эмилию Носову арестовали на 15 суток. На женщину оформили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Ей грозила и другая статья — 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В суде учли, что мотивации испортить бюллетени у профессора не было, уверен адвокат Георгий Краснов.
— Я исхожу из того, что всё зависит от наступивших последствий и мотивации задержанных. Я убежден, что эти моменты будут учтены. В ситуации с профессором УрФУ ей вменяют мелкое хулиганство, потому что зеленка была разлита на пуфик; надеюсь, что всё ограничится административным наказанием, — сказал Краснов E1.RU.
В соцсетях на женщину обрушилась волна оскорблений, но студенты и знакомые встали на ее защиту. Они рассказали, что Эмилия Владимировна — уважаемый ученый, интеллигентная женщина и достойный человек. Она никогда не была замечена в оппозиционной деятельности, всегда была милой, приветливой и порой излишне доброй.
— Все, кто учился у этого преподавателя, знают, что это очень умная и интеллигентная женщина. Ведет очень сложные предметы, много знает и интересуется наукой в современном мире. Очень добрая (даже иногда слишком добрая). Старалась дать знания студентам, заинтересовать и показать что-то новое. Спросите у любого студента, и вам скажут, что человек очень достойный. Не знаю, что могло произойти в жизни, но плеваться в комментариях на нее не стоит, — отметила екатеринбурженка Екатерина.
Как такое возможно?
Казалось бы, о подобных схемах мошенничества говорят на каждом углу. Странно, что кто-то до сих пор попадается на очевидные удочки злоумышленников. Почему это происходит и какими уловками, какими психологическими воздействиями пользуются мошенники, E1.RU рассказал психотерапевт и психоаналитик, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
— Они берут какие-то реальные факты и ими пытаются получить личную информацию, а затем применяют обычный шантаж, поскольку уже чего-то добились, — говорит психотерапевт. — Это основывается на том, что люди в целом в нашей стране очень настороженно относятся к официальным источникам информации, и поэтому доверие всяким гадалкам, предсказателям последние лет 10–15 стала столь актуальной. То есть, учитывая социально-психологический фактор, недоверие людей приводит к тому, что они больше верят информации, которая идет не от официальных лиц.
Этот парадокс работает так: чем меньше люди склонны прислушиваться к официальным источникам, тем больше они доверяют людям, которые позвонили им напрямую. После этого срабатывают манипулятивные практики. Несколько минут разговора — и вот вы уже безоговорочно верите своему собеседнику.
— Когда люди обладают хорошей дикцией, хорошим слогом, они говорят таким голосом, который располагает к себе — есть такие психотерапевтические методики, — продолжил Владимир Файнзильберг. — Это мягкий, обволакивающий голос, где-то с усилением.
И все-таки в большинстве своем на это попадаются люди доверчивые, которые привыкли, несмотря на недоверие к официальным лицам, доверять, например, газетам. Вот здесь такой диссонанс возникает, — добавил психоаналитик.
При этом Владимир Файнзильберг уверяет, что гипнозом мошенники не пользуются, так как применение этой техники предполагает личное присутствие и изначальное доверие человека к своему собеседнику.
До этого мы рассказывали, как другая свердловчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей. Жительницу Красноуфимска нашли через пять дней после того, как 22 февраля она бросила свою машину и скрылась из города на такси. Ее обнаружили в другом городе через пять суток.
Сразу после этого ЧП женщина попала в больницу с повышенным давлением. Врачи были вынуждены ее госпитализировать, чтобы спасти жизнь. Женщине пришло сообщение на телефон от имени руководителя, что с ней свяжется «сотрудник службы безопасности», которому необходимо помочь. Вскоре ей сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Жертву убедили никому ничего не рассказывать, если она не хочет потерять деньги.
Сначала она перевела все имевшиеся личные сбережения на счет «доброжелателей», затем пришла в один из местных банков и оформила кредит на сумму более миллиона рублей якобы на покупку легкового автомобиля. Банковских работников насторожило, что клиентка тут же попыталась их снять. В свою очередь, вопросы сотрудников показались женщине подозрительными, и она уехала в другой город. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.