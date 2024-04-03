Новосибирцу дали срок за гибель 8-летней девочки в ДТП в Барнауле — он страдает наркоманией

Прокуратура требовала для новосибирца срок в колонии строгого режима Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центральный районный суд Барнаула вынес приговор жителю Новосибирска, который насмерть сбил 8-летнюю девочку. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Алтайского края.



Все произошло в ноябре 2023 года. Новосибирец таксовал в Барнауле на автомобиле Toyota Corolla, на улице Аванесова он разогнал машину до скорости около 100 километров в час. Мужчина попытался объехать стоящие перед пешеходным переходом автомобили, и сбил насмерть 8-летнюю девочку. Она возвращалась домой вместе с бабушкой со спортивной секции. Малышка погибла на месте, её бабушка была госпитализирована.



Водителя задержали. Ему предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3. ст. 264 УК РФ).



Государственное обвинение запрашивало для мужчины шесть лет колонии строгого режима. Суд назначил более мягкое наказание — 3 года колонии общего режима. Новосибирцу также запретили работать в сфере такси 2 года и 11 месяцев после освобождения. Кроме того, с мужчины взыскали 3 миллиона рублей в пользу семьи погибшего ребенка.



Прокуратура также добилась лишения новосибирца водительских прав, поскольку заключением эксперта установлено, что он страдает наркоманией.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

