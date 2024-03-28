«Нашу Настю собирали по кусочкам». Сибирячка погибла в ДТП на Маркса — ее бабушка уже полгода добивается возбуждения дела

Анастасия воспитывала маленькую дочь и должна была в скором времени выйти замуж Источник: предоставлено Надеждой Николаевной, пресс-служба ГИБДД по НСО











В конце сентября прошлого года под колесами «Волги» погибла 21-летняя Анастасия Ермолаева. В Чулыме, откуда она родом, у нее остались бабушка с дедушкой, слабослышащая мама и 4-летняя дочь — всех их она навещала каждые выходные и помогала материально. Спустя полгода после гибели Анастасии ее бабушка Надежда Николаевна по-прежнему ждет завершения следствия и возбуждения уголовного дела, хотя, как говорит женщина, в расследовании уже хватает нестыковок. Журналист НГС узнал у адвоката, какое наказание полагается водителю и должны ли следователи возбуждать в таких случаях уголовные дела. О гибели молодой мамы, выбежавшей на дорогу, и дальнейшем расследовании — в этом материале.



«Что, за это давить людей теперь?»

Анастасию воспитывали, в основном, бабушка с дедушкой, поскольку у девушки слабослышащая мать и той нужна была помощь. Все они жили в одном доме в Чулыме — маленьком городке в 135 километрах от Новосибирска.



За год до гибели Анастасия из Чулыма уехала, но регулярно приезжала к родственникам и маленькой дочери. Она начала работать в Новосибирске и, по словам бабушки Надежды Николаевны, первое время трудилась в общепите, но за несколько дней до гибели получила работу, о которой давно мечтала. Она собирала документы для трудоустройства в службу судебных приставов.



— Она отучилась в Колывани на «правоохранительной деятельности». Нашла работу по своей специальности, должна была выйти на работу к приставам, ей там буквально справочку осталось собрать и привезти. То есть медкомиссию прошла, нарколога тоже прошла, — вспоминает бабушка Насти.

В новостях о гибели Анастасию называли работницей супермаркета, но там, как объясняет бабушка девушки, она не работала — вышла на пару смен помочь подруге, пока сама ждала выхода на новое рабочее место Источник: предоставлено Надеждой Николаевной











Незадолго до своей гибели Анастасия получила предложение замужества от своего жениха Никиты (отец дочери Анастасии лишен родительских прав и в жизни девочки никак не участвует). Вечером 27 сентября девушка отправилась отдыхать с подругами, а Никита, как объясняет Надежда Николаевна, был после операции и пойти с ней не смог.



Уже утром, 28 сентября, Анастасия и подруги решат разойтись по домам. Они выйдут из бара на левом берегу Новосибирска и разъедутся на такси. Анастасия жила поблизости, поэтому до квартиры она могла дойти пешком — для этого ей нужно было перейти дорогу в районе одной из точек KFC. Почему девушка решила перебежать ее вне «зебры» или не воспользовалась подземным переходом, близкие до сих пор не знают. В момент, когда она перебегала дорогу, она разговаривала с Никитой — в трубке раздался грохот, а затем она замолчала.



— Он оделся, сразу туда прибежал. Увидел, как водитель «Волги» стоял в стороне, курил. Настя, говорит, в одной стороне лежит, он поодаль от нее стоит. Он спросил его, как всё произошло и тот сказал: «Да, бежала вне зоны перехода». Никита спросил: «Что, за это давить людей теперь?» Не выдержал и ударил его, — тяжело вздыхает Надежда Николаевна.

Бабушка Анастасии также переживает, что под постом о ДТП в соцсетях отписались двое свидетелей, видевших аварию, но их, по ее словам, даже не допросили Источник: ГИБДД по НСО











Смерть Анастасии наступила почти мгновенно. В заключении судебно-медицинской экспертизы (есть в распоряжении НГС) описание всех травм, которые получила девушка, занимает несколько абзацев. Вот лишь несколько из них: переломы черепа, множественные переломы ребер, разрывы печени и легких, переломы большой и малой берцовой кости, кровоизлияния в груди и брюшной полости.



— Она вся была переломана. Я была в таком шоке, поэтому все делал мой старший сын — общался со следователем, ходил на опознание. Съездил в морг, сказал, что там было месиво. Нашу Настю собирали по кусочкам, обматывали целлофаном, потом сверху скотчем, чтобы можно было на нее надеть платье или что-то натянуть, — добавляет бабушка.



«Каждый день к маме просится»

Примерно полтора месяца семья оправлялась от шока. В ноябре Надежду Николаевну пригласили к следователю, и тот, говорит она, ее огорошил.



— Он мне дает эту [судебно-медицинскую] экспертизу, чтобы я ознакомилась. Я говорю ему: «Если я сейчас начну знакомиться с ней, вы меня отсюда вынесите». Потому что я инвалид уже давно, у меня кардиостимулятор. А он: «Ну прочитайте хотя бы окончание». Для меня это трагедия ужасная, просто не высказать, я пробежала так, мельком, ничего не сказала, а он на меня стал будто бы оказывать психологическое давление: «А вы знаете, что у вашей внучки обнаружены три наркотика?» Это для меня был удар. Моя внучка — спортсменка, медалистка, баскетболистка. У нее кубки, у нее грамоты — какие наркотики? Говорю ему, что она вот только что проходила нарколога.

Теперь маленькую дочь Анастасии воспитывает ее прабабушка — отец девочки родительских прав был лишен Источник: предоставлено Надеждой Николаевной











Уже придя домой и прочитав экспертизу, она поняла, что следователь невнимательно с ней ознакомился — перечисленные им наркотики как раз не были обнаружены в ее крови. Но у ее внучки выявили алкоголь — 2,16 промилле.



А затем семья Надежды Николаевны получила отказ в возбуждении уголовного дела, с чем была категорически не согласна. В конце ноября она обратилась в областную прокуратуру, там ей ответили, что ее жалоба на бездействие должностных лиц должна быть удовлетворена (фото есть в распоряжении НГС).



Уже в феврале 2024 года она вновь обращалась в прокуратуру, но с требованием провести техническую экспертизу самого автомобиля, которую не провели до сих пор. В ответе прокуратуры от 29 февраля (есть в распоряжении НГС) говорится, что жалобу Надежды Николаевны стоит удовлетворить и экспертизу провести.



— Но что она покажет, эта экспертиза? Полгода уже прошло, а машину никто не арестовал, она в полном распоряжении водителя. Может, он ездит на ней. Ой, у меня столько вопросов к следствию, столько нестыковок там, — возмущается женщина. — Вот скорость там в экспертизе с места ДТП указывается 50–60 км/ч. Но тормозного пути нет, да и дождь лил.

По схеме девочка отлетела на 30 метров — как она могла отлететь так, если он ехал со скоростью 50−60 км/ч? Надежда Николаевна, бабушка Анастасии

— Есть же правила, что при плохой видимости водитель обязан снизить скорость до минимальной, вплоть до остановки, а он пёр! И он говорит, что она шла вся в чёрном — неправда, на ней были белые кроссовки с отражающей полоской.



Надежда Николаевна также показала копии двух экспертиз места ДТП. В одной из них эксперт не смог ответить на вопросы о том, мог ли водитель избежать наезда при скорости 50–60 км/ч и соответствует ли место наезда указанному. В другой экспертизе указано, что водитель не имел возможности избежать наезда.



Корреспондент НГС попыталась дозвониться до 21-летнего Романа — водителя «Волги», но тот в течение дня на звонки так и не ответил.



Как объясняет Надежда Николаевна, с Романом удалось связаться дочери ее сына, двоюродной сестре Анастасии. Девушка якобы нашла его в соцсетях и расспросила про аварию, и он ответил голосовыми сообщениями, которые Надежда Николаевна переслала НГС. В них мужчина говорит, что действительно увидел Анастасию при такой видимости буквально за 10 метров. Та «бежала со всех ног» и успела выскочить на полосу движения, где он ее сбил, несмотря на попытку затормозить. После столкновения он, если верить голосовому сообщению, сразу же вызвал скорую помощь, но девушку реанимировать не стал. «Учитывая, как ее переломало, я мог сделать только хуже», — объяснил он в голосовом сообщении.



28 марта исполнится полгода со дня гибели Анастасии. В январе, за пару дней до ее дня рождения, скончался дедушка.



— 3 января дедушка ушел следом за внучкой своей, за Настей. Тяжело, конечно. Но я что хочу сказать: Настя была достойным, хорошим человеком. Если из Новосибирска на похороны приехали в пределах ста человек, то как вы думаете? А дочка Насти, правнучка, со мной. Вот, бегает, только привезли из садика. Каждый день просится к маме, — рассказывает бабушка погибшей девушки.



Будет ли уголовное дело

Адвокат Видана Ширшова объясняет, что водитель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ часть 3 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Но это возможно лишь при определенных обстоятельствах.



— Если между действиями водителя и наступившими последствиями была причинно-следственная связь, а также если водитель своими действиями допустил нарушение правила дорожного движения. Наиболее распространенные нарушения, которые приводят к ответственности по ст. 264 УК РФ — это выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора. И если в результате этих действий водитель совершил, например, наезд на пешехода, либо врезался в другое транспортное средство, только тогда он подлежит уголовной ответственности. Соответственно для привлечения по этой статье последствия должны быть: начиная от тяжкого вреда здоровью, заканчивая смертельными случаями.



Как объясняет Видана Ширшова, в этом случае погибшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, а значит «водитель не должен был изначально предусматривать какое-то внезапное появление пешеходов».



— Из обстоятельств дела видно, что он не перестраивался, не превышал скорость, двигался по своей полосе и достаточно внезапно перед ним возникло препятствие в виде пешехода (это так называется в уголовной практике). Не усматривается, что водитель нарушил какие-либо правила дорожного движения и, соответственно, у него нет причинно-следственной связи с наступившим последствием в виде смерти девушки. Поэтому в данном случае, скорее всего, он не будет привлечен к уголовной ответственности. Но так как водитель в силу нашего законодательства является владельцем источника повышенной опасности, в любом случае по гражданскому законодательству он будет отвечать. Речь идет о компенсации затрат на похороны и морального вреда родственникам, — говорит адвокат.

На этой неделе страшное ДТП произошло во дворе жилого дома по улице Ватутина. Там водитель перепутал педали и въехал на внедорожнике в подъезд многоэтажки, возле которого стояли люди. Пожилой женщине оторвало ногу, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей.

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