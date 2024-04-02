Забыл, что не в Японии: новосибирца оштрафовали за дрифт на перекрестке в центре Анапы — видео

Новосибирец попал под три административных дела за нарушение ПДД Источник: Видео отдела МВД России по городу Анапе











Уроженец Новосибирска устроил дрифт на автомобиле Mercedes без номеров на перекрестке в центре города Анапа в Краснодарском крае. Информацию об этом распространил отдел МВД по городу Анапе в своем Telegram-канале.



Инцидент произошел на минувших выходных на одном из перекрестков в центре курортного города.

Источник: отдел МВД России по городу Анапе

— Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе пресекли пируэты очередного сказочного дрифтера на улицах города-курорта, — говорится в сообщении полиции.



Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes без номеров сделал круг на перекрестке, а затем проехался по полосе, предназначенной для общественного транспорта. При этом сам немецкий автомобиль новосибирец не зарегистрировал должным образом.



22-летнего мужчину задержали сотрудники ДПС. На него составили три административных протокола за нарушение ПДД — за движение по полосе для общественного транспорта (ч.1.1. ст. 17.17 КоАП РФ), за несоблюдение требований дорожных знаков (ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ) и за управление незарегистрированным автомобилем (ст.12.1.КоАП РФ).



Сотрудники полиции провели беседу с задержанным водителем и «убедительно объяснили» ему необходимость соблюдения ПДДД.

