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Новосибирца оштрафовали за дрифт в Анапе

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Происшествия Забыл, что не в Японии: новосибирца оштрафовали за дрифт на перекрестке в центре Анапы — видео

Забыл, что не в Японии: новосибирца оштрафовали за дрифт на перекрестке в центре Анапы — видео

Мужчина управлял автомобилем Mercedes без номеров

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Новосибирец попал под три административных дела за нарушение ПДД

Уроженец Новосибирска устроил дрифт на автомобиле Mercedes без номеров на перекрестке в центре города Анапа в Краснодарском крае. Информацию об этом распространил отдел МВД по городу Анапе в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на минувших выходных на одном из перекрестков в центре курортного города.

— Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе пресекли пируэты очередного сказочного дрифтера на улицах города-курорта, — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes без номеров сделал круг на перекрестке, а затем проехался по полосе, предназначенной для общественного транспорта. При этом сам немецкий автомобиль новосибирец не зарегистрировал должным образом.

22-летнего мужчину задержали сотрудники ДПС. На него составили три административных протокола за нарушение ПДД — за движение по полосе для общественного транспорта (ч.1.1. ст. 17.17 КоАП РФ), за несоблюдение требований дорожных знаков (ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ) и за управление незарегистрированным автомобилем (ст.12.1.КоАП РФ).

Сотрудники полиции провели беседу с задержанным водителем и «убедительно объяснили» ему необходимость соблюдения ПДДД.

Ранее в Новосибирске Honda без водителя впечатала в стену иномарку на улице Титова. Происшествие попало на видео.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Анапа Краснодарский край МВД ПДД ГИБДД
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