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Происшествия Второй раз за неделю: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Сибирский молл»

Второй раз за неделю: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Сибирский молл»

В торговом центре объявили пожарную тревогу

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19 комментариев
Посетители и сотрудники ТЦ ждут возобновления его работы на улице

В Новосибирске 29 марта провели эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Сибирский Молл». Информацией об этом с НГС поделился читатель Станислав. По данным сибиряка, все произошло около 19 часов.

— В «Сибирском молле» пожарная тревога. Всех эвакуируют, — рассказал новосибирец, не уточнив деталей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ведомство не поступало сообщений о пожаре или задымлении в ТЦ «Сибирский молл»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент написания новости не ответили на звонки корреспондента НГС.

Напомним, аналогичная эвакуация посетителей в «Сибирском молле» проходила в минувшую среду, 27 марта. Тогда источник НГС сообщал, что на электронную почту торгового центра пришло ложное сообщение о минировании.

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