Второй раз за неделю: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Сибирский молл»

В Новосибирске 29 марта провели эвакуацию сотрудников и посетителей торгового центра «Сибирский Молл». Информацией об этом с НГС поделился читатель Станислав. По данным сибиряка, все произошло около 19 часов.
— В «Сибирском молле» пожарная тревога. Всех эвакуируют, — рассказал новосибирец, не уточнив деталей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ведомство не поступало сообщений о пожаре или задымлении в ТЦ «Сибирский молл»
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент написания новости не ответили на звонки корреспондента НГС.
Напомним, аналогичная эвакуация посетителей в «Сибирском молле» проходила в минувшую среду, 27 марта. Тогда источник НГС сообщал, что на электронную почту торгового центра пришло ложное сообщение о минировании.