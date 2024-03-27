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Происшествия Включили пожарную тревогу: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Сибирский молл»

Включили пожарную тревогу: в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Сибирский молл»

В торговый центр могло поступить сообщение о минировании здания

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Сейчас торговый центр работает в обычном режиме

В Новосибирске 27 марта провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский молл». Информацией об этом с НГС поделилась читательница Ксения. По словам сибирячки, инцидент произошел примерно в 18:15.

— В «Сибирском молле» выключился свет, включили пожарную тревогу по громкой связи. Людей вывели на улицу, — рассказал НГС Ксения.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что на электронную почту торгового центра пришло сообщение о минировании, из-за этого и была проведена эвакуация. Опасных предметов в ТЦ найдено не было, сейчас он работает в обычном режиме и уже доступен для посетителей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация по инциденту уточняется, подробный комментарий будет позже.

Ранее аналогичное ложное сообщение о минировании поступило в школу №11 в Искитиме. Из здания эвакуировали детей и педагогов, опасных предметов в нем не нашли.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ТЦ произошла ложная сработка пожарной сигнализации
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Новосибирск Ложное минирование МВД Торговый центр
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