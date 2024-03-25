В школу под Новосибирском поступило сообщение о лже-минировании — из здания всех эвакуировали

Утром 25 марта сообщение о лже-минирование поступило в школу №11 в Искитиме. Как сообщили НГС в службе гражданской защиты населения, из учебного заведения всех эвакуировали.
— Примерно в 9:30 на рабочую почту школы пришло сообщение о минирование. На место сразу направили экстренные службы. Из школы всех эвакуировали, — пояснили в службе.
Как отметили в ведомстве, так как дети сейчас на каникулах, в здании находились только педагогии. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Ранее из НГУ эвакуировали студентов и сотрудников. Как рассказал читатель НГС, во время занятий сработал сигнал тревоги.