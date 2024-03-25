НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -3

5 м/c,

зап.

 747мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Бастрыкин заинтересовался новосибирским детсадом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Кандидаты в шорт-лист премии
Продали проезд к высотке
Доступное протезирование зубов
Похищение в рехаб
Очереди в миграционке
Новое руководство «Сибири»
НГС в Telegram
Происшествия В школу под Новосибирском поступило сообщение о лже-минировании — из здания всех эвакуировали

В школу под Новосибирском поступило сообщение о лже-минировании — из здания всех эвакуировали

На почту учреждения пришло анонимное письмо с угрозой

613
3 комментария
Школа располагается в Искитиме в микрорайоне Южный

Утром 25 марта сообщение о лже-минирование поступило в школу №11 в Искитиме. Как сообщили НГС в службе гражданской защиты населения, из учебного заведения всех эвакуировали.

— Примерно в 9:30 на рабочую почту школы пришло сообщение о минирование. На место сразу направили экстренные службы. Из школы всех эвакуировали, — пояснили в службе.

Как отметили в ведомстве, так как дети сейчас на каникулах, в здании находились только педагогии. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее из НГУ эвакуировали студентов и сотрудников. Как рассказал читатель НГС, во время занятий сработал сигнал тревоги.

ПО ТЕМЕ
Сообщение о минировании Школа Искитим
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Марина, 47

Яна, 44

Татьяна, 34

Лариса , 46

Миломир, 42

Людмила, 49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Ремонт Стиральных Машин в Новосибирске

0 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление