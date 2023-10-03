Студентов НГУ массово вывели на улицу: видео с эвакуацией

В Новосибирске сегодня, 3 октября, днем студентов и сотрудников эвакуировали из здания университета. Как рассказал читатель НГС, тревога сработала во время занятий.
Десятки студентов вышли из здания примерно в 11:40. Причина эвакуации читателю НГС — неизвестна. Как добавил сотрудник университета, на выходе собрались очереди.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в общежитие НГУ на Пирогова, 18 подразделения МЧС выезжали в 10:16. Там сработала автоматическая система мониторинга. Информации о пожарах в университете в МЧС нет. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу НГУ.
Летом в Новосибирске эвакуировали посетителей торгового центра МЕГА. Из-за количества уезжающих на дорогах образовались пробки.