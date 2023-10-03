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Студентов НГУ массово вывели на улицу: видео с эвакуацией

В МЧС сообщений о пожаре не поступало

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Студенты и сотрудники ждали на улице, когда закончится эвакуация

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В Новосибирске сегодня, 3 октября, днем студентов и сотрудников эвакуировали из здания университета. Как рассказал читатель НГС, тревога сработала во время занятий.

Десятки студентов вышли из здания примерно в 11:40. Причина эвакуации читателю НГС — неизвестна. Как добавил сотрудник университета, на выходе собрались очереди.

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Сообщений о возгорании в МЧС не поступало

Видео: Читатель НГС

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в общежитие НГУ на Пирогова, 18 подразделения МЧС выезжали в 10:16. Там сработала автоматическая система мониторинга. Информации о пожарах в университете в МЧС нет. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу НГУ.

Летом в Новосибирске эвакуировали посетителей торгового центра МЕГА. Из-за количества уезжающих на дорогах образовались пробки.

ЭвакуацияНГУСтудентыМЧС
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