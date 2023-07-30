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СрочноЛюдей эвакуировали из «Меги» в Новосибирске
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Людей эвакуировали из «Меги» в Новосибирске — что произошло

После этого на выезде с территории торгового центра образовалась пробка

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Людей эвакуировали 30 июля днем

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В Новосибирске днем 30 июля эвакуировали посетителей торгового центра «МЕГА». Об этом НГС сообщила читательница Мария.

— Мы с мамой приехали на подземную парковку «Ашана» и перед выходом услышали: «Внимание, важное объявление. Просьба покинуть здание по техническим причинам», — рассказала читательница Мария.

По словам сибирячки, после объявления эвакуации на выезде с территории торгового центра образовалась пробка.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что сообщений по данному факту не поступало.

Ранее в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошла эвакуация. Это произошло из-за того, что в вентиляцию попал дым.

ЭвакуацияМЕГАНовосибирск
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