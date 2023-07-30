Людей эвакуировали из «Меги» в Новосибирске — что произошло

В Новосибирске днем 30 июля эвакуировали посетителей торгового центра «МЕГА». Об этом НГС сообщила читательница Мария.
— Мы с мамой приехали на подземную парковку «Ашана» и перед выходом услышали: «Внимание, важное объявление. Просьба покинуть здание по техническим причинам», — рассказала читательница Мария.
По словам сибирячки, после объявления эвакуации на выезде с территории торгового центра образовалась пробка.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что сообщений по данному факту не поступало.
Ранее в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошла эвакуация. Это произошло из-за того, что в вентиляцию попал дым.