Людей эвакуировали из «Сан Сити» в Новосибирске — что произошло

Сегодня, 26 апреля, в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошла эвакуация. Это произошло из-за того, что в вентиляцию попал дым.
О происшествии рассказала читательница НГС. По ее словам, она находилась на подземной парковке, когда сработала сигнализация и началась эвакуация. Чувствовался запах гари. В этот момент сработал порошковый пожаротушитель.
— Была эвакуация, уже работаем в штатном режиме. От печек в супермаркете попал дым в вентиляцию, — сообщила PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Невзорова.
В марте эвакуация прошла в ТРК «Эдем» в Советском районе. На место съехались 8 пожарных машин.