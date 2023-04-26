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Людей эвакуировали из «Сан Сити» в Новосибирске — что произошло

На парковке сработал пожаротушитель

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Сейчас «Сан Сити» вернулся к обычной работе

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Сегодня, 26 апреля, в МФК «Сан Сити» в Новосибирске прошла эвакуация. Это произошло из-за того, что в вентиляцию попал дым.

О происшествии рассказала читательница НГС. По ее словам, она находилась на подземной парковке, когда сработала сигнализация и началась эвакуация. Чувствовался запах гари. В этот момент сработал порошковый пожаротушитель.

— Была эвакуация, уже работаем в штатном режиме. От печек в супермаркете попал дым в вентиляцию, — сообщила PR-менеджер МФК «Сан Сити» Галина Невзорова.

В марте эвакуация прошла в ТРК «Эдем» в Советском районе. На место съехались 8 пожарных машин.

Сан СитиПожарная сигнализацияПожаротушениеПлощадь Маркса
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