20 марта у ТРК «Эдем» заметили 8 пожарных машин. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», в здании провели эвакуацию.
— В здании задымление и пахнет горелой проводкой. На место прибыли 8 пожарных машин, две автолестницы, сотрудники полиции и реанимация, — сообщают очевидцы.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации.
Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.