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У ТРК «Эдем» заметили 8 пожарных машин

Очевидцы сообщают о задымлении в здании

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На месте также работает полиция и медики

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20 марта у ТРК «Эдем» заметили 8 пожарных машин. Как написали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», в здании провели эвакуацию.

— В здании задымление и пахнет горелой проводкой. На место прибыли 8 пожарных машин, две автолестницы, сотрудники полиции и реанимация, — сообщают очевидцы.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием по ситуации.

Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.

ЭвакуацияТРК ЭдемНовосибирск
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