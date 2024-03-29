МЧС России заявило, что уроженка Новосибирска обманом проникла в «Крокус Сити» — она начала сбор денег

Олеся опубликовала несколько фотографий Источник: предоставлено Олесей Храмойкиной











В МЧС России заявили, что волонтеры-кинологи «Мохнатые ангелы» не участвовали в поисковой операции в «Крокусе». А одна из женщин обманом проникла на территорию сгоревшего ТЦ, чтобы сделать фото.

По данным МЧС России, на месте проведения аварийно-спасательных работ женщина с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. Ей отказали в допуске на площадку, так как при работе в зоне особого риска требуются подтверждение статуса спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. Этого у женщины не было.

— Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото. Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств, выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», — добавили в МЧС России.

Как добавили в пресс-службе министерства, МЧС России ценит помощь волонтерских организаций и сотрудничает с ними. Спасатели осудили поступок попавшей на территорию «Крокуса».

Имя женщины в пресс-релизе не называется, но ранее уроженка Новосибирска Олеся Храмойкина присылала в редакцию НГС фотографии из «Крокуса» и называла себя руководителем «Мохнатых ангелов». По словам женщины, она вместе с волонтерами и собаками приехала к «Крокус Сити» 23 марта около 17:00 часов. Около суток им не разрешали работать в самом здании — только со стороны улицы. 24 марта кинологи с собаками смогли зайти в помещение.

Дозвониться до Олеси Храмойкиной корреспондент НГС не смогла.