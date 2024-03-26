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Происшествия Путину доложили о состоянии пострадавших в «Крокусе». Главное из доклада Голиковой

Путину доложили о состоянии пострадавших в «Крокусе». Главное из доклада Голиковой

Вице-премьер рассказала, какие меры помощи подготовили власти

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Число погибших от теракта достигло 139 человек

25 марта Владимир Путин провел совещание по теракту в «Крокусе». На нем выступила и вице-премьер Татьянга Голикова.

Она сообщила, что более 42 компаний и банков решили помочь пострадавшим в теракте. Это транспортные компании, сотовые операторы, рестораны и другие. За два дня донорские пункты России приняли 11 тысяч человек, удалос заготовить более 4,6 тысяч литров цельной крови.

Голикова поблагодирала медработников и просто всех неравнодушных.

— Наша страна едина, и перед лицом самой сложной ситуации мы вместе, — сказала вице-премьер.

По ее информации, часть раненых уже выписаны из больниц. При этом 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 9 — в крайне тяжелом. Среди них один ребенок.

— На сегодняшний день выписано 52 пациента, которые были госпитализированы в связи с улучшением состояния под наблюдение по месту жительства. Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе 5 детей, — сказала Голикова.

Родственникам погибших в результате теракта без заявления уже назначены 22 пенсии по потере кормильца. Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь, вопрос находится на постоянном контроле. Для этих целей создана рабочая группа в Социальном фонде России и оперативный штаб в Роструде.

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