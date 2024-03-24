«На концерт поехал с мамой невесты»: сибиряк пропал после теракта в Crocus City Hall

Мужчина переехал в Москву из Барнаула четыре года назад Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











35-летний Григорий Будько пропал после теракта, который случился 22 марта в подмосковном Crocus City Hall. Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на сестру сибиряка, он отправился на концерт группы «Пикник» со своей будущей тещей.

В сообщении сказано, что родственница мужчины живет в Барнауле, она узнала о теракте утром из-за разницы часовых поясов.



— На концерт группы «Пикник» он поехал с мамой своей невесты — его возлюбленная не смогла поехать вместе ним. Что с ее матерью — пока тоже неизвестно, —сказано в сообщении.



Уточняется, что мужчина переехал в Москву из Барнаула четыре года назад. Сестра пыталась связаться с сибиряком после того, как узнала о теракте, но родственник не отвечал на звонки.



Трагедия произошла 22 марта. Несколько мужчин с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall и стали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. В результате теракта погибло больше 100 человек.