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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «На концерт поехал с мамой невесты»: сибиряк пропал после теракта в Crocus City Hall

«На концерт поехал с мамой невесты»: сибиряк пропал после теракта в Crocus City Hall

Мужчина переехал в Москву из Барнаула несколько лет назад

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Мужчина переехал в Москву из Барнаула четыре года назад

35-летний Григорий Будько пропал после теракта, который случился 22 марта в подмосковном Crocus City Hall. Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на сестру сибиряка, он отправился на концерт группы «Пикник» со своей будущей тещей.

В сообщении сказано, что родственница мужчины живет в Барнауле, она узнала о теракте утром из-за разницы часовых поясов.

— На концерт группы «Пикник» он поехал с мамой своей невесты — его возлюбленная не смогла поехать вместе ним. Что с ее матерью — пока тоже неизвестно, —сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина переехал в Москву из Барнаула четыре года назад. Сестра пыталась связаться с сибиряком после того, как узнала о теракте, но родственник не отвечал на звонки.

Трагедия произошла 22 марта. Несколько мужчин с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall и стали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. В результате теракта погибло больше 100 человек.

24 марта стало известно, что во время теракта в Crocus City Hall находился уроженец Новосибирска. Молодой человек смог выбраться из здания, но получил ранение. В режиме реального времени собрали всю информацию о происшествии в Crocus City Hall.

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