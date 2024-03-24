Выжившие рассказывают, как спаслись, задержанных везут на допрос, у мемориалов — очереди: последние новости о теракте в «Крокус Сити Холле» на 24 марта 2024 года

На месте концертного зала — руины и пепелище Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар.



Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. Собрали всё, что известно к вечеру 24 марта.



Погибшие и раненые

Официальную цифру погибших обновил СК: теперь в списке 137 человек. 62 тела уже опознали.

Часть раненых остается в крайне тяжелом состоянии.

МЧС публиковало новые имена погибших при теракте в Crocus City Hall. Мы приводили этот список полностью. Среди погибших — «Мисс Тверь», сотрудница Центробанка и многие другие.

Стало известно состояние ребенка, пострадавшего при стрельбе. Тело маленького Димы изрешетили пулями, ночью ему провели операцию.

Заявление владельцев «Крокуса»

Владельцы Crocus City Hall выпустили заявление. Они выразили соболезнования семьям погибших и пообещали сделать всё возможное, чтобы помочь расследованию теракта.



— Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено. Благодарим за вашу поддержку, — сказано в заявлении.

Полный текст мы публиковали отдельно.

Разрушенный Crocus City Hall сняли с вертолета Источник: Ruptly

Истории очевидцев

Отдельные истории людей, находившихся в «Крокусе», расходятся особенно широко. Прочитайте, например, как супруги из Владивостока чудом спаслись — после того как уже успели попрощаться друг с другом. Историю своего спасения рассказал и Сергей Светлаков.

— Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 человек. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах). <...> Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад, — говорит Светлаков.



Особые восхищения у людей по всей стране вызвали действия 15-летнего подростка по имени Ислам. Он подрабатывал гардеробщиком и спас из «Крокуса» более 100 человек. Когда началась стрельба, Ислам встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих в сторону выхода.

Видео, на котором Ислам помогает людям выбраться Источник: Осторожно, новости» / T.me

— Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. <...> Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать, — поделился Ислам с MSK1.RU.

Задержанные

По последней информации, задержаны 11 человек. Из них четверо — исполнители теракта. Этих людей везут на допрос.

Источник: «Городские порталы»

В Сети распространяются кадры жестокого задержания подозреваемого. На видео ему отрезают часть уха и заставляют ее съесть. Из этических соображений мы публикуем только скриншоты.

Источник: скриншот видео











Подробный разбор видео и происходящего с задержанным вы можете прочитать по ссылке.



Мемориалы

Во всей России — день общенационального траура.

Даже ночью люди продолжали приходить к мемориалу у «Крокуса». Сотни москвичей принесли горы цветов, свечей и детских игрушек. С каждой минутой их становится только больше.

Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











В день траура флаги в городе приспущены, к ним привязывают черную ленту Источник: читатель MSK1.RU











Баннеры с траурными свечами транслируют экраны по всей стране Источник: читатель MSK1.RU









