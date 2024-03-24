«Мы поцеловались и попрощались на всякий случай». Супруги из Владивостока чудом спаслись в Crocus City Hall

Супружеская пара из Владивостока Алина и Егор чудом выжили в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта, сообщил телеграм-канал «ОТВ».
Молодые люди зашли в зрительный зал в 19:50, гости еще занимали свои места, и было понятно, что концерт не начнется вовремя. В 19:58 послышались первые выстрелы. Супруги не поняли, что происходит, и подумали, что где-то взрываются петарды.
— Потом мы осознали, что это не шутка, что начались настоящие автоматные очереди. Мы начали прислушиваться, встали с мест и начали пригибаться. Когда услышали приближение выстрелов, мы легли на пол и забились под сиденья. Когда они (террористы. — Прим. ред.) зашли в партер, мы поняли, что на нашем этаже не стреляют уже, они стреляют ниже прямо под нами.
Алина подняла голову и в проходе между кресел увидела черный и белый дым. От автоматных очередей летели искры.
— Мы с мужем сказали, что любим друг друга, обнялись и поцеловались. Мы попрощались на всякий случай. Выбор был остаться и ждать, когда всех перестреляют, или попытать счастье и попробовать спастись. Мы решили бежать.
Супруги пробирались ползком между рядами. Через сцену выбрались из концертного зала, потом по лестнице спустились вниз. На улицу Алина и Егор вышли через подсобное помещение.
Ранее мы публиковали историю спасения семьи из Находки. Пара переехала в Москву полгода назад. Убегая от террористов, они помогли вынести раненого мужчину.