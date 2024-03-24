«Мы поцеловались и попрощались на всякий случай». Супруги из Владивостока чудом спаслись в Crocus City Hall

Молодые люди зашли в зрительный зал в 19:50, гости еще занимали свои места, и было понятно, что концерт не начнется вовремя. В 19:58 послышались первые выстрелы. Супруги не поняли, что происходит, и подумали, что где-то взрываются петарды.

— Потом мы осознали, что это не шутка, что начались настоящие автоматные очереди. Мы начали прислушиваться, встали с мест и начали пригибаться. Когда услышали приближение выстрелов, мы легли на пол и забились под сиденья. Когда они (террористы. — Прим. ред.) зашли в партер, мы поняли, что на нашем этаже не стреляют уже, они стреляют ниже прямо под нами.

