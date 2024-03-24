«Мы с черного хода также могли с чем угодно зайти»: видеооператор заявил, что в «Крокусе» нет нормальной охраны

Иван Поморин вместе с командой смогли помочь людям выбраться из зала во время нападения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; Елена Халматова / MSK1.RU











Оператор Иван Поморин уже не раз работал в Crocus City Hall. Вечером 22 марта он в очередной раз вышел на смену, чтобы снять концерт группы «Пикник». Когда за несколько минут до выхода артистов на сцену боевики открыли стрельбу, Иван находился в зале вместе со своей командой и до последнего выводил людей.

Корреспондент MSK1.RU поговорил с Иваном. Оператор рассказал, что произошло в зале и высказал свое мнение о том, почему погибших так много.

«Не была готова охрана, нас не досматривали»

Поморин рассказывает: как только послышались звуки выстрелов, зрители в зале «Крокуса» ринулись к выходам. Одна из железных дверей была открыта наполовину, и люди не могли свободно покинуть помещение. Образовалась давка.

— Люди были на линии огня, стреляли возле них. Пулеметчики уже зашли в зал, а они попали на жесткую давку. Кто-то чудом выбрался на улицу. Люди успели услышать команду и начали реагировать — это спасло. На выходе дверь металлическая, двустворная. Одна створка не была открыта. Мы начали ее открывать, несколько человек подключилось, чтобы хоть как-то немножко проход для людей организовать, — делится воспоминаниями с MSK1.RU Иван.

Источник: Городские порталы

По мнению 42-летнего оператора, жертв могло бы быть меньше, если бы организаторы и охрана ответственно относились к своим обязанностям.



— Не была готова охрана, нас не досматривали. Мы предоставили заранее списки (кто будет работать в тот день. — Прим. ред.). У нас не смотрели штативы, не открывали кофры. То есть принести могли всё что угодно. Я слышал, что какие-то рамки не работали, ходили люди не через металлоискатели. По факту мы с черного хода также могли с чем угодно зайти, — говорит Иван.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Видеооператор считает, что Crocus City Hall террористы выбрали неслучайно. По словам Ивана, нападавшие будто хорошо знали план здания и как по нему перемещаться. Чего нельзя сказать о простых зрителях, говорит оператор. Плана эвакуации не было, поэтому люди не понимали, куда бежать.

— Ничего не было понятно, нет плана эвакуации. Этот объект был выбран неслучайно. У меня ощущение, что они (террористы. — Прим. ред.) хорошо понимали планировку зала и понимали тайминг того, что происходит, — объясняет свою позицию Иван.

«Я не видел ни одной дежурной скорой»

Во время начала бойни одна часть съемочной группы Ивана была за сценой, а другая находилась в зале. Всей команде чудом удалось спастись.

— Было страшно. Люди притащили человека с огнестрелом и в скорую не могли положить. Я не видел ни одной дежурной скорой на улице, как обычно это должно быть на массовых мероприятиях. Не знаю, почему. Может быть, где-то они не в том месте стояли, но лично я не видел, — рассказывает Иван.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

По словам Поморина, вся команда только сейчас осознает масштаб произошедшего и празднуют второй день рождения. Но команда уже заявила о намерении судиться с «Крокусом»: вся их аппаратура осталась в здании.

— Мы понимаем, что в рубашке родились, праздновали второй день рождения. Мы собираемся серьезно разбираться с службой безопасности, потому что у нас оборудование там пострадало. Ущерб многомиллионный. Я сегодня был вынужден вскрывать машину, потому что ключи сгорели от автомобиля, — поделился оператор.

«Есть люди, которые приезжают сегодня машину забирать, а у них тут вся семья осталась» Иван Поморин, оператор