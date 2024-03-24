Над Крымом сбили больше десяти ракет. Все о массированной атаке (есть раненые)

По Севастополю нанесли массированную ракетную атаку. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, силы ПВО сбили уже более десятка ракет. Известно о двух пострадавших — ребенке и женщине. У обоих осколочные ранения.
Последствия удара на земле: горящий автомобиль, повреждения в офисном здании и трех жилых домах. Также фиксируются множественные осколки снарядов. Жителей просят не подходить к ним и обращаться в экстренные службы.
Всю информацию об ударе по Севастополю и другим городам мы рассказываем в онлайн-трансляции.