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Над Крымом сбили больше десяти ракет. Все о массированной атаке (есть раненые)

Известно о двух пострадавших

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Ракетные удары продолжаются прямо сейчас

По Севастополю нанесли массированную ракетную атаку. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, силы ПВО сбили уже более десятка ракет. Известно о двух пострадавших — ребенке и женщине. У обоих осколочные ранения.

Последствия удара на земле: горящий автомобиль, повреждения в офисном здании и трех жилых домах. Также фиксируются множественные осколки снарядов. Жителей просят не подходить к ним и обращаться в экстренные службы.

Всю информацию об ударе по Севастополю и другим городам мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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