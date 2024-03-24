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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Мисс Тверь», сотрудница Центробанка, инвалид-колясочник: кто еще погиб в теракте в «Крокусе»

«Мисс Тверь», сотрудница Центробанка, инвалид-колясочник: кто еще погиб в теракте в «Крокусе»

Известно уже о 143 жертвах трагедии

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На фото — «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова

Известно уже о 143 погибших при теракте в Crocus City Hall. Наши коллеги из Starhit.ru собрали истории некоторых из них.

Одной из жертв теракта стала «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова. Женщине было 42 года, у нее остались муж и двое детей. Она очень любила группу «Пикник» и старалась не пропускать их концертов.

Еще одним погибшим оказался 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. На концерте он был вместе со своей девушкой — давней фанаткой группы «Пикник». Поскольку выходы в концертном зале не были оборудованы пандусами, молодой человек не смог быстро покинуть помещение. Террористы выстрелили ему в грудь несколько раз.

Когда первая пуля попала в Максима, он упал из коляски и закрыл своим телом возлюбленную. Женщине удалось спастись, а мужчина скончался на месте.

Максим сам подарил своей девушке билеты на концерт группы «Пикник»

В списке погибших оказалась и высокопоставленная сотрудница Центробанка РФ — Татьяна Пихновская. На концерт женщина пошла со своей подругой детства Ириной Фирсовой. На момент начала стрельбы они находились в туалете. Татьяна сразу же позвонила мужу, который из-за занятости не поехал на концерт. Мужчина посоветовал супруге бежать, но женщины не успели — задохнулись от дыма.

Погибшая исполняла обязанности директора департамента регулирования бухгалтерского учета банка

Стало известно, что в числе погибших оказались и два добровольца отряда «ЛизаАлерт» — Олег Павловский и Татьяна Абдулова. «Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — сообщили в социальных сетях отряда.

Свыше семи сотен специалистов продолжают работать на месте трагедии и разбирать завалы. В одном из туалетов было обнаружено 28 тел погибших. Еще 14 тел найдены на одной из эвакуационных лестниц. Ожидается, что общее число жертв будет расти.

Главное, что известно о теракте к этому вечеру, мы собрали в одном тексте. За всей информацией мы следим в режиме онлайн.

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Crocus City Hall Погибшие Теракт Стрельба
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