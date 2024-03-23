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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Только видео от него осталось». Сын погибшего в теракте в Crocus City Hall — о последних минутах отца

«Только видео от него осталось». Сын погибшего в теракте в Crocus City Hall — о последних минутах отца

Александр Баклемышев приехал в Москву специально на концерт группы «Пикник»

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Перед смертью Александр Баклемышев успел записать сыну последнее видео

Погибший в подмосковном теракте 51-летний житель Сатки Челябинской области Александр Баклемышев успел перед смертью записать видео и отправить сыну.

Имя Александра появилось в списке погибших, опубликованном Министерством здравоохранения Подмосковья. Его сын Максим подтвердил корреспонденту MSK1.RU, что отец уехал на концерт группы «Пикник».

Последнее, что удалось Александру отправить своему сыну перед смертью — видео, где он показывает концертный зал Crocus City Hall, откуда уже успели выбежать почти все посетители. Спустя несколько минут туда ворвались террористы и начали стрелять в оставшихся людей.

Отцу и сыну не удалось поговорить в последний раз: Александр не выжил.

Сын погибшего рассказал MSK1.RU, что его отец давно хотел попасть на концерт группы «Пикник».

— Он специально приехал из Челябинска на этот концерт. Последнего разговора не было, всё, что от него осталось — только видео. И больше ничего. Я не был на месте, сам из Челябинской области, — рассказал MSK1.RU Максим Баклемышев.

По словам Максима Баклемышева, у семьи нет никакой точной информации о гибели, кроме списка, который опубликовал Минздрав.

— У нас, кроме списка, никакой информации больше нет: совпали имя и дата рождения. С нами связались с горячей линии, сказали, что какие-то точные списки будут лишь через два часа. Он один поехал на концерт группы «Пикник». Сегодня он уже должен был сесть на поезд обратно, — сказал Максим нашим коллегам из 74.RU.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Напомним, вечером 22 марта неизвестные, вооруженные автоматами, ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя четыре часа. Сотням человек удалось покинуть здание самостоятельно. Тех, кто выбрался на крышу, эвакуировали с помощью лестниц.

Под завалами в Crocus City Hall найдены еще 20 погибших. Всё самое важное MSK1.RU собирает в сюжете на сайте и в онлайн-репортаже.

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