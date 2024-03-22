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«Он же живой человек»: новосибирцы заявили, что мужчина получил ножевое ранение во дворе дома на Орджоникидзе

Последствия потасовки попали на видео

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Видео было снято во дворе в Центральном районе

В Новосибирске жители заявили, что вчера, 21 марта, вечером во дворе дома на Орджоникидзе, 43 произошел конфликт, в результате которого мужчина получил ножевое ранение. Видео с последствиями опубликовали в социальных сетях.

На видно мужчину, который бегает во дворе и просит помощи. Ему отвечают, что скорая уже едет. Также автор видео показывает на лежащего за деревом человека, который не двигается.

На место прибыли люди в форме

Во втором видео к молодым людям подходят люди в форме, которые спрашивают, кто нападал. Один из кричавших отвечает, что он уже уехал. Человек в форме отправился за аптечкой.

— Два гражданина бегали вокруг пострадавшего, кричали, звали медиков и полицию, а когда сотрудники приехали — не могли толком объяснить ситуацию, — цитируют в группе «АСТ-54» во Вконтакте автора видео.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске окровавленного мужчину заметили в коридоре новосибирского ЗАГСа. На место вызывали полицию.

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