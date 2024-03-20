Окровавленного мужчину заметили в коридоре новосибирского ЗАГСа — у него была рана на груди

В Новосибирске произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них получил травмы.
О происшествии редакции НГС сообщила читательница. 18 марта она заметила мужчину в крови в здании ЗАГСа Советского района, расположенном на проспекте Академика Лаврентьева.
— Видела окровавленного мужчину без верхней одежды. Была рана на груди и сбоку. Что с ним произошло и почему он пришел в ЗАГС — не знаю, — заявила девушка НГС.
Сотрудница самого учреждения подтвердила корреспонденту информацию об инциденте, уточнив следующее:
— Это было не в самом ЗАГСе, а в коридоре. У нас коридор общий, мы же находимся в здании администрации.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области НГС рассказали, что в полицию поступило заявление о конфликте двух граждан: один из них нанес травмы другому. Пострадавший попал в больницу. На место выезжали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Сегодня, 20 марта, стало известно, что жителя Бердска будут судить за нападение на двух мужчин. Одного он избил шваброй, а в другого выстрелил из травматического пистолета.