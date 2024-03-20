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Криминал

Одного ударил шваброй, в другого стрелял: бердчанин напал на двух мужчин за полгода

Мужчину ждет суд

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Бердчанина обвиняют по статье 111 УК РФ

На 30-летнего жителя Бердска завели уголовное дело за то, что он навредил двум мужчинам. Подозреваемый предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области.

По версии следствия, первый инцидент произошел в ноябре 2022 года. Во время ссоры обвиняемый руками и ногами, а также деревянной шваброй нанес удары 39-летнему знакомому. Пострадавший попал в больницу.

В апреле 2023 года возле заведения подозреваемый из травматического пистолета дважды выстрелил в голову 36-летнему потерпевшему. Ему оказали медицинскую помощь. Обвинение предъявлено по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ранее новосибирский дебошир ударил по лицу сибирячку с ребенком — момент попал на видео.

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