Новосибирский дебошир ударил по лицу сибирячку с ребенком — момент попал на видео

— На видео заметно, что она стоит с ребенком и что-то ждет. И он подходит вплотную, начинает орать, потом ее ударяет. Мы думаем, что он пьяный был. Я не знаю причину конфликта. Я не знаю, что она ему сказала. Но в любом случае он не имел права ее ударить на глазах ее ребенка, — объяснила Виктория.