Новосибирский дебошир ударил по лицу сибирячку с ребенком — момент попал на видео

В Новосибирске мужчина возле дома на Линейной, 37/2 ударил женщину с ребенком. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел 9 марта.
Читательница НГС Виктория (имя изменено по ее просьбе) объяснила, что на видео попала сноха одной из жительниц дома. Она уезжала домой от своей родственницы вместе с дочерью и заказала такси.
— На видео заметно, что она стоит с ребенком и что-то ждет. И он подходит вплотную, начинает орать, потом ее ударяет. Мы думаем, что он пьяный был. Я не знаю причину конфликта. Я не знаю, что она ему сказала. Но в любом случае он не имел права ее ударить на глазах ее ребенка, — объяснила Виктория.
По словам соседки, девушка написала заявление в полицию. Виктория говорит, что нападавший — новосибец Антон Заблотский, которого уже обвиняли в дебоше. В июне 2019 года мужчина был замечен в драке на Линейной, 37/2. За два года до этого, в 2017 году, сибиряк устроил дебош в аэропорту Толмачево. НГС обратился к мужчине, чтобы получить комментарий по ситуации.
— Конфликта никакого не было. Человек не следит за своими высказываниями. И всё произошло на почве давно сложившегося конфликта. Я был абсолютно трезвый. И просто попросил извиниться за давние действия против моей семьи, — ответил Антон Заблотский журналисту НГС.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации ситуацию не прокомментировали. Предполагаемый нападавший не ответил на звонки журналиста.
В Новосибирске после концерта группы Zoloto на «Гастрокорте» между посетителями и охранниками произошел конфликт. Один из его участников заявил, что его избили охранники заведения.