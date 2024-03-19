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Срочно17-летний парень пропал в Новосибирске
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Красноярские спасатели обнаружили тело баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Он пропал перед Новым годом

Погибшего спортсмена нашли в районе села Частоостровское Емельяновского района

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Тело спортсмена искали с начала 2024 года

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Красноярские спасатели обнаружили тело пропавшего перед Новым годом баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Об этом 19 марта сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей им. О. Василишиной».

По информации волонтеров-поисковиков, тело спортсмена обнаружили утром 19 марта в районе села Частоостровское Емельяновского района края, что примерно в 41 километре от Красноярска. По словам волонтеров, полиция уже подтвердила, что это тело пропавшего зимой баскетболиста.

В пресс-службе краевого главка МВД NGS24.RU сообщили, что сейчас известно о ситуации.

— Сегодня в реке Енисей в районе села Частоостровское Емельяновоского района было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это парень 2003 года рождения, который пропал в конце прошлого года. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на подтверждение личности погибшего, — сообщили в пресс-службе полиции региона.

Антон пропал перед Новым годом. Ночью 30 декабря молодой человек вышел из дома № 4 на улице 78-й Добровольческой Бригады, с тех пор о нем ничего не было известно. На пятые сутки поисков выяснилось, что молодой человек упал с Октябрьского моста в Енисей: по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

Тогда же выяснилось, что Антона временно отстранили от игр из-за травмы — за месяц до Нового года парень повредил колено и ждал восстановления. Первый тренер баскетболиста Александр Авдеев не верит, что травма могла стать причиной необдуманных поступков со стороны игрока. Такого же мнения придерживаются в БК «Барнаул». Там же добавили, что Антон не был подавлен.

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