Красноярские спасатели обнаружили тело баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Он пропал перед Новым годом

Красноярские спасатели обнаружили тело пропавшего перед Новым годом баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова. Об этом 19 марта сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей им. О. Василишиной».
По информации волонтеров-поисковиков, тело спортсмена обнаружили утром 19 марта в районе села Частоостровское Емельяновского района края, что примерно в 41 километре от Красноярска. По словам волонтеров, полиция уже подтвердила, что это тело пропавшего зимой баскетболиста.
В пресс-службе краевого главка МВД NGS24.RU сообщили, что сейчас известно о ситуации.
— Сегодня в реке Енисей в районе села Частоостровское Емельяновоского района было обнаружено тело мужчины. Предположительно, это парень 2003 года рождения, который пропал в конце прошлого года. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на подтверждение личности погибшего, — сообщили в пресс-службе полиции региона.
Антон пропал перед Новым годом. Ночью 30 декабря молодой человек вышел из дома № 4 на улице 78-й Добровольческой Бригады, с тех пор о нем ничего не было известно. На пятые сутки поисков выяснилось, что молодой человек упал с Октябрьского моста в Енисей: по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.
Тогда же выяснилось, что Антона временно отстранили от игр из-за травмы — за месяц до Нового года парень повредил колено и ждал восстановления. Первый тренер баскетболиста Александр Авдеев не верит, что травма могла стать причиной необдуманных поступков со стороны игрока. Такого же мнения придерживаются в БК «Барнаул». Там же добавили, что Антон не был подавлен.