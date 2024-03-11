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Новосибирский блогер проехал между вагонами метро и его никто не остановил — видео

Богдан Киселев прокатился со станции «Студенческая» до «Площади Маркса»

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Ролик сняли около трех лет назад

Новосибирский блогер Богдан Киселев проехался между вагонами метро. Старое видео начали распространять в телеграм-каналах города.

Судя по кадрам, молодой человек заходит в пространство между вагонами и проезжает со станции «Студенческая» до «Площади Маркса». Дата, когда было снято видео, неизвестна.

На видео попал сотрудник метрополитена

Как ответили в мэрии Новосибирска, такие действия нарушают один из пунктов Правил пользования Новосибирским метрополитеном. Это угрожает жизни и здоровью человека.

— Данный факт в метрополитене не зафиксирован. За нарушение вышеуказанных правил молодой человек несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Событие, как предполагают в метрополитене, произошло в 2020 году. Блогер подтвердил, что видео было снято больше трех лет назад.

— Ни в коем случае не рекомендуется повторять за мной. Ролик несет развлекательный характер. Реакцию сотрудников прокомментировать не могу, так как только после просмотра видеоролика увидел, что за мной был работник, — рассказал НГС Богдан Киселев.

Недавно другой ролик Богдана Киселева стал популярным в телеграм-каналах. Молодой человек в супермаркете залез в аквариум с живой рыбой, а затем поймал и поцеловал одну из них. Блогер недавно получил условный срок за стрельбу на Октябрьском мосту.

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