«Ребята, он погнал»: новосибирский треш-блогер нырнул в аквариум в магазине и расцеловал карася — мы спросили его, зачем

Богдан Киселев и карась

По СМИ и пабликам Новосибирска начало разлетаться очередное видео новосибирского треш-блогера Богдана Киселева. Прямо посреди торгового зала магазина он разделся до трусов и полез в аквариум.



— Ребята, он погнал, — сообщает оператор, и понять, что он имеет в виду, «начинает» или «очень странно себя ведет», не представляется возможным: в равной степени к происходящему на экране подходят оба смысла этого слова.



В резервуаре с карасями молодой человек вылавливает одну из рыбин, вытаскивает на воздух и смачно целует, после чего выбирается из аквариума, кажется, оставшись незамеченным. Справа заметно, что кроме одежды эпатажный юноша захватил с собой полотенце.