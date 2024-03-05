«Ребята, он погнал»: новосибирский треш-блогер нырнул в аквариум в магазине и расцеловал карася — мы спросили его, зачем

Новосибирский треш-блогер Богдан Киселев вновь стал героем публикаций в СМИ и пабликах соцсетей: на этот раз обошлось без общественно-опасных деяний, хотя нравственность в теории могла пострадать: молодой человек в супермаркете залез в аквариум с живой рыбой, а затем поймал и поцеловал одну из них. НГС пообщался с автором и главным героем эпатажного ролика.
Богдан Киселев и карась
По СМИ и пабликам Новосибирска начало разлетаться очередное видео новосибирского треш-блогера Богдана Киселева. Прямо посреди торгового зала магазина он разделся до трусов и полез в аквариум.
— Ребята, он погнал, — сообщает оператор, и понять, что он имеет в виду, «начинает» или «очень странно себя ведет», не представляется возможным: в равной степени к происходящему на экране подходят оба смысла этого слова.
В резервуаре с карасями молодой человек вылавливает одну из рыбин, вытаскивает на воздух и смачно целует, после чего выбирается из аквариума, кажется, оставшись незамеченным. Справа заметно, что кроме одежды эпатажный юноша захватил с собой полотенце.
НГС Богдан Киселев рассказал, что видео с рыбой снял просто ради хайпа, из интереса. Ролик старый, а «всплыл» он, по мнению парня, из-за того, что за ним сейчас пристально следят полицейские:
— Идея была старая, этому видео три года уже. Оно начало 2 дня назад вируситься, потому что за мной сейчас следят очень много правоохранительных органов, много людей из государственных структур. Все они смотрят за мной, заходят в мой профиль и пересматривают этот видеоролик, — предположил блогер. — Нашли этот ролик и начали его форсить везде по СМИ, так оно и разлетелось.
По словам Богдана, никакой негативной реакции на поцелуи с карасем не возникло: он удачно выбрал время, когда в торговом зале было мало народа.
Чем известен Богдан Карасев
20-летний блогер из Новосибирска учится на 4 курсе Колледжа олимпийского резерва, отделение физической культуры и спорта, и должен закончить его в 2024 году. В течение нескольких лет молодой человек публиковал эпатажные ролики, в которых целовал девушек в метро за розу, запускал салют с крыши движущейся машины напротив мэрии и в целом привлекал внимание горожан нестандартным поведением, но настоящую (хотя и сомнительную) славу парень получил в октябре минувшего года.
Тогда в своем телеграм-канале Богдан Киселев опубликовал, как во время поездки на машине на Октябрьском мосту он высунул руку в окно и несколько раз выстрелил в воздух. Сначала трэш-блогера хотели наказать за то, что он был не пристегнут ремнем безопасности, но затем нашли в его действиях признаки уголовного преступления. Молодого человека обвинили в хулиганстве и отправили под домашний арест. 20 февраля суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
— Если все будет хорошо, отпустят меня окончательно через годик, — рассказал блогер, имея в виду снятие ограничений. — Так что сейчас не привлекаю особо внимание правоохранительных
органов. Если что-то буду делать новое, то все обязательно сначала головой обдумаю.
Предыдущие эпатажные выходки Богдана вызывали восторженную реакцию не только его подписчиков (на сегодняшний день 723 человека в телеграм-канале и 711 во ВКонтакте). Их количество, по словам молодого человека, не слишком выросло с момента его привлечения к уголовной ответственности, но узнавать на улицах его начали.
— Подходят, говорят: «о, Богдан, привет, ты с карасем целовался? О, это ты с фейерверком? Давай сфотаемся, классный контент у тебя». Подходят, руку жмут, кто фотается, кто просто выражает респект, — поделился блогер.
Судя по скринам переписок, которые молодой человек также публиковал в своем канале, изначально его поддерживала и мама — во всяком случае, поначалу. Женщина, судя по странице в социальной сети, занимается воспитанием сыновей и домом.
Индивидуальных предпринимателей и учредителей юрлиц по имени Александр Киселев (отчество Богдана — Александрович) в Новосибирской области не зарегистрировано.
Ранее НГС писал о том, как как новосибирский блогер обратился к Мизулиной, чтобы та проверила бар «Элтон», а после ушел из соцсетей.