Скончался известный режиссер, прославившийся спектаклями «Война и мир» и «Маскарад»

В Италии скончался режиссер Римас Туминас, сообщает ТАСС. Ему было 72 года.
По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, режиссер долгое время боролся с тяжелой болезнью. У него был рак.
Римас Туминас известен прежде всего как автор постановок классического репертуара. Много лет он был режиссером Государственного академического драматического театра Литвы, а также художественным руководителем театра Вахтангова в Москве.
За время творческой деятельности режиссер стал обладателем большого количества наград и государственных премий, включая госпремию РФ, «Чайку» и самую престижную российскую театральную премию «Золотая маска».