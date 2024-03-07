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Скончался известный режиссер, прославившийся спектаклями «Война и мир» и «Маскарад»

Римас Туминас боролся с раком

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Римас Туминас — советский и литовский театральный режиссер

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В Италии скончался режиссер Римас Туминас, сообщает ТАСС. Ему было 72 года.

По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, режиссер долгое время боролся с тяжелой болезнью. У него был рак.

Римас Туминас известен прежде всего как автор постановок классического репертуара. Много лет он был режиссером Государственного академического драматического театра Литвы, а также художественным руководителем театра Вахтангова в Москве.

За время творческой деятельности режиссер стал обладателем большого количества наград и государственных премий, включая госпремию РФ, «Чайку» и самую престижную российскую театральную премию «Золотая маска».

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ИталияРежиссерТеатрРимас Туминас
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