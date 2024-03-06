«Кровь лилась всю ночь»: как боролись за жизнь водителя, которого сбили на Октябрьском мосту — в реанимации он умер

— Мы наложили зажимы, вызвали сосудистого хирурга из городской больницы. Пока он ехал, мы ампутировали правую голень. Приехал сосудистый хирург, сделал сосудистую операцию, восстановил целостность артерии бедренной, затем наложили аппарат наружной фиксации. Но кровопотеря еще до того, как мужчина попал к нам, была критичная. У него было низкое давление и частое сердцебиение. Кровь лилась всю ночь. Мы всё, что могли, делали, но чуда не случилось, потому что слишком тяжелые были травмы, — отметила анонимная сестра.

