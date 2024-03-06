«Кровь лилась всю ночь»: как боролись за жизнь водителя, которого сбили на Октябрьском мосту — в реанимации он умер

Стало известно, как спасали водителя, которого 3 марта на Октябрьском мосту сбила Lada.
В тот вечер 45-летний водитель на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль Kia Sportage. Рядом с Kia находился мужчина 40 лет, который менял колеса. Его госпитализировали, но тот скончался. Операционная сестра на условиях анонимности рассказала редакции НГС, что за жизнь мужчины боролись всю ночь.
— Я работаю в больнице
Операционная сестра отметила, что погибший поступил в больницу примерно в 10 вечера с экстренной травмой. Он был в сознании. Правая голень у него не подлежала восстановлению, ее ампутировали до колена. Правое бедро было сломано. Состояние левой голени было лучше, но были повреждены магистральные сосуды.
— Мы наложили зажимы, вызвали сосудистого хирурга из городской больницы. Пока он ехал, мы ампутировали правую голень. Приехал сосудистый хирург, сделал сосудистую операцию, восстановил целостность артерии бедренной, затем наложили аппарат наружной фиксации. Но кровопотеря еще до того, как мужчина попал к нам, была критичная. У него было низкое давление и частое сердцебиение. Кровь лилась всю ночь. Мы всё, что могли, делали, но чуда не случилось, потому что слишком тяжелые были травмы, — отметила анонимная сестра.
По словам женщины, мужчину подняли в реанимацию в начале шестого утра, а в половине восьмого он умер. Водителя «Лады» привезли позже: у него был перелом обеих берцовых костей. Ему хотели наложить гипс, при этом мужчина отказывался от госпитализации. В итоге врачи решили наложить ему скелетное вытяжение и увели в отделение.
— Он спрашивал про того, кого сбил. Александр был молодой мужчина. Я не думаю, что машина была незаметная и была без аварийных сигналов. Как он его не увидел? — недоумевает женщина.
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в рамках расследования ДТП водителя сотрудники полиции направили на освидетельствование на состояние опьянения. Результатов пока нет.
Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Там столкнулись грузовик и Land Cruiser.