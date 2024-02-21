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«Хватило смелости вернуться»: новосибирец на Infiniti устроил ДТП — видео с места происшествия

Авария произошла в районе «Чистой Слободы»

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В аварии пострадали 2 автомобиля

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В Новосибирске утром 20 февраля в микрорайоне «Чистая Слобода» водитель за рулем автомобиля Infiniti устроил ДТП с двумя другими машинами. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— Водитель чёрного внедорожника Infiniti выезжал с дворовой территории. В этот момент он не пропустил Subaru Legacy, водитель которого обруливал внезапное препятствие. Автомобиль пошёл в занос и влетел в седан Toyota Camry, который следовал во встречном направлении, — сообщил очевидец происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП произошло 20 февраля

Видео: vk.com/act54

Очевидец также добавил, что водитель Infiniti в итоге вернулся на место аварии к двум пострадавшим автомобилям.

— Хватило смелости вернуться. Редко такое встретишь, и это достойно уважения, — отметил автор ролика.

На записи видно, как автомобили с силой сталкиваются на дороге. Автомобилист, который стал виновником ДТП, развернулся и отправился к участникам столкновения.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске произошло массовое ДТП. Автомобили столкнулись на Бердском шоссе.

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