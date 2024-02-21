«Хватило смелости вернуться»: новосибирец на Infiniti устроил ДТП — видео с места происшествия

— Водитель чёрного внедорожника Infiniti выезжал с дворовой территории. В этот момент он не пропустил Subaru Legacy, водитель которого обруливал внезапное препятствие. Автомобиль пошёл в занос и влетел в седан Toyota Camry, который следовал во встречном направлении, — сообщил очевидец происшествия.