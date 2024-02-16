Участница «Дома-2» и «мама» Миланы Хаметовой: что известно о новосибирской блогерше, которая сломала нос сибирячке

Новосибирская блогерша Виктория Фомина, которую обвинили в том, что она из ревности сломала нос посетительнице бара BlaBlaBar, была участницей «Дома-2». Также известно, что Фомина для соцсетей прикидывалась мамой юной звезды Миланы Хаметовой. НГС собрал в одном материале всё, что известно о местной блогерше.
Простая девчонка
Сама Виктория рассказывала ранее НГС, что всегда была простой девчонкой со двора и дружила с мальчиками, училась в НГУЭУ. Она хотела быть в центре внимания и добиться успеха. Выглядела заметно и ярко, например выходила из метро в ярко-розовой куртке. Виктория говорила, что ее внешний вид впечатляла тех, кто был одет обычно. После блогерша установила TikTok, быстро набрала подписчиков, видео стали собирать по сотни тысяч просмотров, а ее саму подписчики узнавали на улицах. Пик популярности Фоминой пришелся на 2017–2018 годы.
Блогер стала популярной благодаря танцам под музыку, просила оценить образ или макияж, рассуждала на камеру, выкладывала ролики и в соцсети. Вместе с Викторией в роликах снималась известная Милана Хаметова. По слухам из интернета, девочка несколько лет воспитывалась в детском доме, якобы в 2016 году на конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь» девочку заметили Виктория Фомина и Шах Хаметов, а после удочерили ее. Блогерша и правда часто появлялась в соцсетях вместе с Миланой, но не рассказывала, кем она ей приходится. На видео они вместе танцевали, одинаково одевались и делали одинаковые прически.
Оказалось, что Шах Хаметов — тоже тиктокер. Вместе с Фоминой они придумали легенду для пиара, назвавшись приемными родителями Миланы. Вся троица на тот момент являлась участниками TikTok-хаус — Super House (проект, который организовал Давид Манукян, где обучал юных блогеров). Утка сработала, многие до сих пор верят в подлинность этой истории.
Почти год на «Доме-2»
Популярностью в социальных сетях Виктория не ограничилась и в 2020 году появилась в эфире выпуска реалити-шоу «Дом-2». Тогда девушке было 18 лет, на лобном месте блогерша рассказала, что в родном городе никто из парней не смог привлечь ее внимание и поэтому она решила попытать счастье на проекте. На тот момент она уже 5 лет занималась социальными сетями. Участница провела на проекте почти год.
Также девушка рассказывала НГС, что занималась гимнастикой, но ушла из-за травмы, увлекалась балетом, потом боксом, кроссфитом и растяжкой.
Судя по социальным сетям, два года назад Виктория вышла замуж, а в конце прошлого года родила девочку, фотографию с младенцем она также опубликовала в интернете.
Напомним, что блогершу обвинили в том, что она сломала нос посетительницы бара BlaBlaBar Анастасии. Пострадавшая рассказала, что просила мужа блогерши пересесть на другое место у барной стойки, но Виктория посчитала, что Анастасия хочет пообщаться с ее мужем. Это и привело к конфликту. Девушка написала заявление в полицию, а на носу пришлось проводить операцию.
Недавно НГС рассказывал, как компания мужчин отдыхала в ВИП-комнате кальянной «Абдула, поджигай!» в центре Новосибирска. По воспоминаниям одного из них, в какой-то момент его друг закурил сигарету, и мужчин попросили выйти. Оказалось, что на улице их уже поджидали сотрудники ГБР, которые, по словам пострадавших, избили их. Пострадавшие уверяли, что на улице всё было дружелюбно и добродушно, никто никого не оскорблял. Сами друзья, отметил мужчина, тоже вели себя вежливо по отношению к охранникам.
После случившегося агентство безопасности «Гвардия» прислало почти