Участница «Дома-2» и «мама» Миланы Хаметовой: что известно о новосибирской блогерше, которая сломала нос сибирячке

Блогер стала популярной благодаря танцам под музыку, просила оценить образ или макияж, рассуждала на камеру, выкладывала ролики и в соцсети. Вместе с Викторией в роликах снималась известная Милана Хаметова. По слухам из интернета, девочка несколько лет воспитывалась в детском доме, якобы в 2016 году на конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь» девочку заметили Виктория Фомина и Шах Хаметов, а после удочерили ее. Блогерша и правда часто появлялась в соцсетях вместе с Миланой, но не рассказывала, кем она ей приходится. На видео они вместе танцевали, одинаково одевались и делали одинаковые прически.