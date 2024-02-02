«Один перевернулся»: три грузовика столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

В Новосибирской области случилось массовое ДТП с участием большегрузов. Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на участке дороги столкнулись три автомобиля.
В сообщении сказано, что инцидент произошел в Каргатском районе. Очевидцы сняли место ДТП на видео.
— Между Убинкой и Каргатом разбились три большегруза, один из них перевернулся и рассыпал весь груз, — сообщили в паблике.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области НГС подтвердили, что на участке дороги произошло столкновение трех грузовых автомобилей, специалисты организовали реверсивное движение. В аварии пострадал один человек.
— Травмирован водитель автомобиля КамАЗ, — сообщили в ведомстве.
В конце января в Новосибирской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Авария произошла в Тогучинском районе.