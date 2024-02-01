Не справился с управлением и влетел в столб: 34-летний водитель погиб в аварии на улице Станционной

Ночью 1 февраля на улице Станционной в Новосибирске автомобилист влетел в столб, мужчина погиб на месте аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По предварительным данным, смертельная авария произошла в 02:45, мужчина 34 лет ехал на машине Honda Integra со стороны площади Энергетиков в сторону улицы 2-й Станционной. У дома на улице Станционной, 42 водитель не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в отделе пропаганды. — Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима.
Недавно в Новосибирске области столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.