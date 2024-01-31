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Полиция бросилась в погоню за красным ВАЗом — силовикам пришлось стрелять по колесам. Видео

Водитель оказался пьяным

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Инцидент произошел ночью 30 января

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В Чановском районе Новосибирской области ночью 30 января сотрудники ГИБДД кинулись в погоню за водителем красного ВАЗа. Пьяный 29-летний житель Татарского района не хотел останавливаться по требованию и полицейские открыли стрельбу по колесам.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, инцидент произошел на федеральной трассе «Иртыш». В полицию поступило сообщение о передвижении автомобиля, водитель которого имел признаки опьянения. На 1025 километре полицейские заметили автомобиль подходящий под приметы.

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Полицейские стреляли по колесам

Видео: МВД по Новосибирской области

— Сотрудниками была предпринята попытка остановить транспортное средство, но водитель, не выполнив законные требования, ускорился и, создавая угрозу гражданам, попытался скрыться. Неоднократно предупредив нарушителя, полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы по колесам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате погони водителя задержали, у него установили состояние опьянения. В отношении 29-летнего парня составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», части 1 статьи 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Автомобиль поместили на спецсоянку.

Днем 30 января в Новосибирске автомобиль врезался в стеклянную стену магазина. Инцидент произошел в Калининском районе.

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ПогоняПолицияНовосибирская областьВАЗ
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