«Ушла из дома»: в Новосибирской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Новосибирской области пропала 15-летняя Галина Жихарева. Подросток ушел из дома 29 января.
Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте». По данным специалистов, инцидент произошел в деревне Юрты Тогучинского района.
—29 января 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении, — сообщили в поисковом отряде.
Рост подростка составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. Сибирячка одета в светло-серую горнолыжную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, светло-зеленую толстовку и черные с красными вставками кроссовки. С собой подросток взяла рюкзак.
— Группа распространения информации отряда по задаче от информационного координатора поиска занимается размещением ориентировки на пропавшую в сети и локальных чатах для получения информации о возможном местонахождении девочки и формирования плана дальнейших действий, — сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда в Новосибирской области Ольга Бобкова.
В середине января в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Выяснилось, что подросток находился в Новосибирской области.