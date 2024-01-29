Самолет S7 сел в Москве с неисправным двигателем — борт отстранили от полетов

Самолет авиакомпании S7 приземлился в Москве со сломанным двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 29 января самолет S7 летел из Омска в Москву, примерно в 8:00 Аэробус 320 сел в аэропорту Домодедово имени Михаила Васильевича Ломоносова с неисправностью одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, на борту находилось более 170 пассажиров.