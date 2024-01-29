Самолет S7 сел в Москве с неисправным двигателем — борт отстранили от полетов

Самолет авиакомпании S7 приземлился в Москве со сломанным двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, 29 января самолет S7 летел из Омска в Москву, примерно в 8:00 Аэробус 320 сел в аэропорту Домодедово имени Михаила Васильевича Ломоносова с неисправностью одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, на борту находилось более 170 пассажиров.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, соблюдения прав пассажиров при замене борта в расписании полетов, — сообщили в ведомстве.
Самолет отстранили от полетов. НГС направил запрос в авиакомпанию.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево незапланированно приземлился самолет «Победы», летевший из Москвы в Кемерово из-за неисправности.