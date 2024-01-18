Испуганные дети, столб дыма и погибший охранник: что известно о пожаре в гимназии №10 на этот момент — хроника

Пожар, в котором погиб мужчина, произошел сегодня в гимназии №10 в Тихом центре Новосибирска. Дым над городом заметили многие жителей, а дети при эвакуации напугались. В пожаре погиб мужчина — замдиректора школы охранников. НГС собрал основную известную к этому часу информацию в одном материале.
- В 11:38, как сообщают в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, сработала пожарная сигнализация в гимназии №10 на Революции. В это время у школьников закончился третий урок и начался четвертый. Школьники, по их рассказам, начали эвакуацию. Не все успели надеть куртки, но, как вспоминают дети, старшие начали делиться куртками с младшими.
- На место пожара сотрудники МЧС прибыли через пять минут. Быстро оказались у здания и полиция, которые помогли с эвакуацией и оцепили территорию. Пожарные обнаружили, что дым был из отдельного помещения, где находилась школа охранников.
- Эвакуированных учеников ответили в театр «Красный факел» и в здание Сбербанка. Там их напоили горячим чаем и оттуда же детей забирали родители. Всего эвакуировали 723 школьника и 79 сотрудников. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.
- Горение было ликвидировано за 35 минут. Долгое время сотрудники МЧС не могли обнаружить третьего человека, который остался в подвале. Его коллега рассказал, что пытался вытащить мужчину, но не получилось.
- Во время пожара оказалось, что в подвале государственного образовательного учреждения располагается коммерческая организация. Рядом со школой находится стенд, на котором есть информация: в гимназии располагается «Школа частного сыска и охраны «АББ-Профи». Организация предоставляет услуги по подготовке охранников, повышению их квалификации и проверке знаний. Кроме того, педагоги школы принимают экзамены у граждан «по безопасному обращению с оружием».
- Спустя какое-то время после пожара в подвале нашли труп человека. Им оказался замдиректор школы охранников.
- Предварительно причина пожара нарушение техники при проведении сварочных работ. Погибший задохнулся, сварочные работы проводил не он. Его нашли сидящим за столом в своем кабинете, — рассказал источник НГС.
Школьники рассказали о том, что видели и слышали во время пожара в новосибирской гимназии №10. НГС собрал всю известную информацию о пожаре в хронике.