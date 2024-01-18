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ЧП в гимназии № 10

«Старшеклассники радовались. Я плакал, думал, где младший брат»: пятиклассник — о том, что случилось во время пожара в гимназии

Младший брат Семена был на продленке

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Пожар начался сегодня днем

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Школьник Семен из гимназии №10 рассказал редакции НГС, что происходило во время пожара, который начался сегодня, 18 января. В образовательном учреждении загорелся подвал.

Как рассказывает пятиклассник Семен, все началось после третьего урока

— Мне не хватало денег ни на что, я пошëл на перемене в магазин и купил себе йогурт на мелочь. Вернулся, вижу там повсюду дым, все бегут, я взял одежду, выбежал на улицу. Старшеклассники радовались, орали, я плакал, думал, где младший брат. Увидел, он на улице стоит с одноклассником ревущим, я подождал, потом домой пошли. Когда я по коридору бежал, у меня аж в глазах от запаха двоилось, — вспоминает школьник.

В итоге дети пришли домой - они живут недалеко от гимназии. Младший брат Семена второклассник Федор был на продленке.

— Я в продленке делал уроки, потом мы вышли поиграть и увидели, что в коридоре полно дыма. Побежали в гардероб, оделись, но не переобувая обувь, и без портфелей выбежали на улицу, — поделился брат Семена.

Позже ребята извинили перед мамой, что забыли в школе рюкзаки. НГС в режиме онлайн рассказывает о происшествии.

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