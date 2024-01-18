«Старшеклассники радовались. Я плакал, думал, где младший брат»: пятиклассник — о том, что случилось во время пожара в гимназии

Как рассказывает пятиклассник Семен, все началось после третьего урока

— Мне не хватало денег ни на что, я пошëл на перемене в магазин и купил себе йогурт на мелочь. Вернулся, вижу там повсюду дым, все бегут, я взял одежду, выбежал на улицу. Старшеклассники радовались, орали, я плакал, думал, где младший брат. Увидел, он на улице стоит с одноклассником ревущим, я подождал, потом домой пошли. Когда я по коридору бежал, у меня аж в глазах от запаха двоилось, — вспоминает школьник.