«Будем готовиться к различным сценариям, но надеяться на лучшее»: губернатор Новосибирской области — о коммунальном ЧП

Губернатор Новосибирской области побывал на месте коммунальной аварии на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска. Андрей Травников отметил, что количество людей, которые пострадают от второй аварии будет меньше, чем от той, что случилась неделю назад.
Как отметил губернатор региона, авария на улице Петропавловской, вероятно, следствие прорыва, который случился 11 января, для устранения новой аварии потребуются дополнительные силы. На оперативном штабе приняли решение привлекать дополнительные бригады из соседних городов — Бердска и Искитима.
— Сейчас место прорыва определено, раскопка еще не завершена, специалистам понятно, где производить работы. Определена зона потребителей, которые попадут под отключения и снижения параметров. Количество пострадавших будет меньше, чем 11 и 12 января, потому что теплоэнергетикам удалось перезапитать район по другим направлениям, — рассказал губернатор.
Главное, по словам Андрея Травникова, в ближайшее время дойти до места повреждения, оценить объем работы и приступить к устранению прорыва. Управляющим компаниям в свою очередь необходимо не допустить размораживания домов и других зданий.
— Завтра по мере подачи теплоносителя после ремонта трубы необходимо в более короткий срок провести перезапуск потребителей, для того, чтобы не было тех неудобств, которые испытывали жители, в течение прошедшей недели, — заявил Андрей Травников.
Губернатор уверен, что 11 и 12 января во время коммунальной аварии у СГК хватило сил, чтобы устранить дефект, замечаний по срокам не было. Но большая работала легка на плечи управляющих компаний и ТСЖ. Тогда привлекались дополнительные силы с правового берега Новосибирска.
На вопрос о новых прорывах Андрей Травников сообщил, что дать гарантий никто не может, новые трубы тоже иногда прорывает.
— Будем готовиться к различным сценариям, но надеяться на лучшее, — сказал губернатор.
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