«Будем готовиться к различным сценариям, но надеяться на лучшее»: губернатор Новосибирской области — о коммунальном ЧП

Губернатор Новосибирской области побывал на месте коммунальной аварии на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска. Андрей Травников отметил, что количество людей, которые пострадают от второй аварии будет меньше, чем от той, что случилась неделю назад.