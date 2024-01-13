Огонь высотой 50 метров: мощный пожар уничтожает склад Wildberries под Петербургом

Обновлено в 09:42 мск: по информации telegram-канала Baza, накануне пожара на складе Wildberries проходили проверки силовиков, которые начались после массовой драки возле склада в ночь с 10 на 11 января. Поссорились «бомбилы»: гражданин Таджикистана хотел встать у склада «Вайлдберриз», но несколько граждан Азербайджана заявили, что это «их» место и стоять тут запрещено. Началась драка, в ходе которой один из азербайджанцев получил ножевое ранение. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. После драки началась проверка, под которую попали не только водители, но и сотрудники маркетплейса.