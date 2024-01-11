Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

Шеломенцева задержали. В его доме и офисе провели обыски. Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Шеломенцева будут судить по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

