«Списка домов у нас нет»: новосибирцам не говорят, где отключили тепло и воду из-за аварии

По ранней информации из мэрии Новосибирска, сначала было отключено больше 200 домов в Ленинском районе.



— На 06:35 в Ленинском районе 237 объектов были отключены от отопления и горячего водоснабжения для определения и устранения дефекта, — сообщили в пресс-службе мэрии.