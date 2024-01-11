«Списка домов у нас нет»: новосибирцам не говорят, где отключили тепло и воду из-за аварии

Новосибирцам не предоставляют информацию об адресах домов, которые отключили от теплоснабжения в Ленинском районе. Корреспонденты NGS.RU обратились в несколько пресс-служб, чтобы сделать для читателей карту с отключениями, но нигде не смогли получить точные адреса.
По ранней информации из мэрии Новосибирска, сначала было отключено больше 200 домов в Ленинском районе.
— На 06:35 в Ленинском районе 237 объектов были отключены от отопления и горячего водоснабжения для определения и устранения дефекта, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Но в телеграм-канале СГК в 8 утра была опубликована запись, что отключено только 104 дома. Когда корреспонденты NGS.RU обратились в пресс-службу, им объяснили, что списка домов нет.
— Списка домов у нас нет, к сожалению. Возможно, мэрия предоставит, — ответили в пресс-службе СГК.
Информации об адресах нет и в пресс-службе Министерства ЖКХ. Там объяснили, что в 12 часов будет совещание, на котором обсудят все детали и дадут информацию.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, на каких улицах нет тепла.
— Киевская, Пархоменко, Троллейная, Плахотного, Титова и другие, — ответили в пресс-службе прокуратуры.
Сайт 051, где отключения должны быть показаны на карте, на момент публикации не работал.
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