freedom
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 89.39
eur 97.87
Тема дня5-летний мальчик умер после страшного ДТП
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

«Списка домов у нас нет»: новосибирцам не говорят, где отключили тепло и воду из-за аварии

СГК не располагает полным перечнем отключенных зданий

3 845

Отключение произошло сегодня, 11 января, ночью

Поделиться

Новосибирцам не предоставляют информацию об адресах домов, которые отключили от теплоснабжения в Ленинском районе. Корреспонденты NGS.RU обратились в несколько пресс-служб, чтобы сделать для читателей карту с отключениями, но нигде не смогли получить точные адреса.

По ранней информации из мэрии Новосибирска, сначала было отключено больше 200 домов в Ленинском районе.

— На 06:35 в Ленинском районе 237 объектов были отключены от отопления и горячего водоснабжения для определения и устранения дефекта, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Но в телеграм-канале СГК в 8 утра была опубликована запись, что отключено только 104 дома. Когда корреспонденты NGS.RU обратились в пресс-службу, им объяснили, что списка домов нет.

— Списка домов у нас нет, к сожалению. Возможно, мэрия предоставит, — ответили в пресс-службе СГК.

Информации об адресах нет и в пресс-службе Министерства ЖКХ. Там объяснили, что в 12 часов будет совещание, на котором обсудят все детали и дадут информацию.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области рассказали, на каких улицах нет тепла.

— Киевская, Пархоменко, Троллейная, Плахотного, Титова и другие, — ответили в пресс-службе прокуратуры.

Сайт 051, где отключения должны быть показаны на карте, на момент публикации не работал.

Всё, что известно о крупной коммунальной аварии в Новосибирске, мы собираем в онлайн-трансляции.

По теме

АварияЛенинский районНовосибирскСГК
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter