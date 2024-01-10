В Забайкалье медиков обманом заманили в подвал дома: там пациенты начали угрожать им монтировкой

В Забайкальском крае жители поселка Кадала Читинского района обманули медиков при вызове скорой помощи и угрожали им в подвале многоквартирного дома монтировкой. Пара хотела, чтобы скорая отвезла их по назначенному адресу. Об этом 10 января сообщается на сайте Росгвардии.
Медики приехали на вызов в поселок Кадала якобы к беременной женщине, которая находится в подвале многоквартирного дома. На месте стало понятно, что женщина их обманула. Спутник мнимой беременной требовал, чтобы их увезли на скорой по нужному адресу. При этом мужчина угрожал медикам предметом, похожим на монтировку. Фельдшер нажала кнопку тревожной сигнализации. Узнав об этом, мужчина и женщина скрылись в неизвестном направлении.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили обстоятельства случившегося и спустились в подвал, где обнаружили еще одного гражданина, который утверждал, что вышеупомянутые мужчина и женщина украли у него деньги и сотовый телефон. Росгвардейцы выяснили, где они находятся, подозреваемых задержали и передали полиции.
Накануне сообщалось, что в Алтайском крае мужчина набросился на женщину-медика, которая приехала со скорой помощью на вызов.