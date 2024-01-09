Скорая приехала на вызов к сибирячке, которая упала в погреб — медработницу чуть не сбросили туда же

В Алтайском крае мужчина набросился на женщину-медика, которая приехал со скорой помощью на вызов. Сибиряк схватил фельдшера и толкнул, из-за чего медработница чуть не упала в открытый погреб.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, инцидент произошел 6 января в селе Шебалино Бийского района. Фельдшер прибыла на вызов к женщине, которая получила травмы из-за падения в погреб. Подробности инцидента раскрыли в телеграм-канале КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи город Бийск».
— Во время оказания медицинской помощи находившийся в алкогольном опьянении мужчина приезду медиков оказался не рад и начал проявлять агрессию, — сказано в сообщении. — Схватил фельдшера за воротник и толкнул. В итоге сотрудница «скорой» едва не упала в открытый погреб. Смогла удержаться.
В результате медработница выбежала из дома и позвала на помощь водителя скорой. Специалисты вернулись и забрали пациентку из здания, а затем доставили ее в больницу.
В пресс-службе прокуратуры Алтайского края уточнили, что по сообщению о применении насилия к фельдшеру прокурор Алтайского края поручил провести проверку.
Летом прошлого года в Алтайском крае мужчина избил фельдшера скорой помощи. В результате инцидента врача госпитализировали.