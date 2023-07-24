Сибиряк избил фельдшера скорой помощи на Алтае — медработник получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Видео

В Алтайском крае неизвестный избил фельдшера скорой помощи в городе Яровое. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате происшествия медицинского работника госпитализировали.
Инцидент произошел 17 июля. По информации ведомства, фельдшер находился при исполнении профессиональных обязанностей и оказывал медпомощь пациентке.
— В результате избиения фельдшер вместе с пациенткой госпитализирован второй бригадой скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, — сообщили в ведомстве.
Через несколько дней после избиения, 19 июля, в Алтайском районе возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). По поручению прокурора края расследование уголовного дела поставлено на контроль.
Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи находится около подъезда жилого дома, а затем отъезжает, пропуская машину на парковку. Владелец транспорта выходит из автомобиля и подходит к фельдшеру, а затем ударяет последнего головой. После этого участники конфликта вступают в драку, в результате которой медработник падает на асфальт.
В середине июля в Новосибирске произошла драка на территории Троллейного жилмассива. Местные жители избили грузчика, который выполнял свою работу вблизи одного из жилых домов. Полиция устанавливает личности участников конфликта.