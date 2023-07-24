Сибиряк избил фельдшера скорой помощи на Алтае — медработник получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Видео

Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. На кадрах видно, как автомобиль скорой помощи находится около подъезда жилого дома, а затем отъезжает, пропуская машину на парковку. Владелец транспорта выходит из автомобиля и подходит к фельдшеру, а затем ударяет последнего головой. После этого участники конфликта вступают в драку, в результате которой медработник падает на асфальт.

