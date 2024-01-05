freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноУченик повредил руку в школе и потерял сознание
Все новости
Все новости

Лежала на снегу, не могла подняться: в Новосибирске женщина травмировала ногу, поскользнувшись на льду

Сибирячку доставили в травмпункт сотрудники Росгвардии

71

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова

Поделиться

В Дзержинском районе Новосибирска женщина упала на льду, ее госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Сибирячке помогли сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии региона, инцидент произошел 4 января, старший сержант полиции Евгений Голубцов и старший сержант полиции Вячеслав Бабичев патрулировали территорию на улице Бориса Богаткова. Тогда они заметили 41-летнюю женщину, которая лежала на снегу и не могла подняться.

Сотрудники управления остановились, чтобы оказать сибирячке помощь и узнали, что она поскользнулась на льду и упала. Сама женщина подняться не могла из-за острой боли в ноге. Росгвардейцы сопроводили пострадавшую в служебный автомобиль и доставили в ближайший травмпункт.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом.

Недавно 15-летний пианист сломал руку на тротуаре в районе Сухого лога. Как рассказал сам подросток, он в тот день шел на репетицию, но поскользнулся, спускаясь с поребрика на улице Богдана Хмельницкого.

По теме

ЛедГоспитализировали
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter