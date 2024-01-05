Лежала на снегу, не могла подняться: в Новосибирске женщина травмировала ногу, поскользнувшись на льду

В Дзержинском районе Новосибирска женщина упала на льду, ее госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Сибирячке помогли сотрудники Росгвардии.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии региона, инцидент произошел 4 января, старший сержант полиции Евгений Голубцов и старший сержант полиции Вячеслав Бабичев патрулировали территорию на улице Бориса Богаткова. Тогда они заметили 41-летнюю женщину, которая лежала на снегу и не могла подняться.
Сотрудники управления остановились, чтобы оказать сибирячке помощь и узнали, что она поскользнулась на льду и упала. Сама женщина подняться не могла из-за острой боли в ноге. Росгвардейцы сопроводили пострадавшую в служебный автомобиль и доставили в ближайший травмпункт.
Женщину госпитализировали с подозрением на перелом.
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